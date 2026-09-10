Un padre fue asaltado cuando llevaba a su hija a clases y terminó baleado al enfrentarse con tres delincuentes frente al Colegio Emaús, en El Palomar, partido de Morón.

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El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 7.20, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, a unos 100 metros de la institución. Los delincuentes llegaron armados y comenzaron a amenazar a padres y madres que acompañaban a sus hijos durante el ingreso.

AHORA I Tiros en la puerta de una escuela de El Palomar. Balearon a un hombre cuando dejaba a su hija. https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/fgkjYinrm9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 10, 2026

Entre las personas que se encontraban en el lugar estaba Hernán Mariano Catarraso, de 51 años, quien llevaba a su hija al colegio. El hombre es comisario mayor retirado de la Policía bonaerense y, al advertir el asalto, se identificó ante los delincuentes.

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Fue entonces cuando los asaltantes comenzaron a disparar. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Catarraso, quien cayó herido junto a su hija. Los delincuentes escaparon sin llegar a concretar el robo y descartaron un arma durante la huida.

El hombre fue trasladado al Hospital Posadas, donde quedó internado y se encuentra fuera de peligro. Una vecina que lo asistió, enfermera de profesión, contó que permaneció consciente y que una de sus principales preocupaciones fue su hija. Según relató, le pidió: “Cuidame a la nena”.

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El episodio generó momentos de pánico entre las familias que llegaban a clases. Una de las testigos describió la modalidad como un “robo tipo piraña” y aseguró que en la zona ya se habían registrado hechos similares.

Según relató la misma vecina, hace unos 15 días ocurrió otro episodio durante el horario de salida y los padres ya habían reclamado medidas de seguridad. Si bien se dispuso presencia de la Guardia Urbana frente al colegio, la preocupación continúa en las calles cercanas.

La investigación busca ahora identificar y localizar a los tres delincuentes que protagonizaron el asalto y la posterior balacera.