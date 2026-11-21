El Senador Provincial del PRO, Pablo Petrecca, volvió a reclamar para que su proyecto que propone establecer un régimen provincial permanente de prevención, atención y seguimiento de la salud mental del personal policial, sea tratado a la brevedad. "Pasan los días y lamentablemente el suicidio de policias en nuestra provincia no se detiene, ya son 56 en lo que va del año", aseguró. También reclamó al gobernador Axel Kicillof que asuma su responsabilidad.

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"El objetivo de nuestro proyecto, es fortalecer e integrar las herramientas que ya existen y garantizar que las políticas de acompañamiento tengan continuidad institucional, independientemente de los cambios de gestión o de las decisiones administrativas", agregó el legislador.

El legislador de Junín afirmó que “la salud mental no puede ser un tema del que nos acordemos solamente cuando ocurre una tragedia o cuando una situación llega al límite. Tenemos que construir herramientas para acompañar antes, para escuchar a tiempo y para que ninguna persona sienta que pedir ayuda puede convertirse en un problema. Cuidar la salud mental de los policías, también es una responsabilidad del Estado Provincial”.

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Recientemente, en declaraciones periodísticas, el presidente del Bloque de Senadores PRO de la provincia de Buenos Aires, reclamó que "es urgente cuidar a quienes nos cuidan. Hoy el policía tiene un trabajo complejo, enfrenta día a día situaciones complejas y a eso, se le suma el bajo salario, que lo obliga a trabajar horas adicionales para poder llegar a fin de mes, llegando, en muchos casos, a tener que trabajar 48 horas seguidas".

Petrecca explicó que su proyecto, "contempla la necesidad que tienen los efectivos de no sólo contar y disponer toda la ayuda emocional que necesitan, sino también, mejores salarios y las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Hoy, no podemos tener policías que salen a la calle con sus chalecos vencidos o en patrulleros deteriorados que no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino también la del resto de los vecinos".

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También señaló que "es necesario que el gobierno provincial asuma su responsabilidad, porque gobernar es anticiparse y en esta cuestión, cada nuevo suicidio de un agente policial, como el que conocimos de una mujer con dos hojos, es un paso enorme más que retrocedemos. Esta es una realidad que nos debe hacer reaccionar, por eso buscamos visibilizar el problema, no ocultarlo como viene ocurriendo, Es necesario y urgente concientizar, interpelarnos y contar con datos oficiales. En definitiva, necesitamos que el gobierno de Kicillof asuma su rol y brinde todas las herramientas para que el policía esté mejor y pueda hacer su trabajo".

Vale mencionar que, actualmente, la Ley provincial 13.982 reconoce el derecho de los efectivos policiales a recibir asistencia psicológica permanente y gratuita, y existen programas específicos de atención y prevención. Sin embargo, la propuesta de Petrecca busca avanzar sobre un aspecto fundamental: transformar esas herramientas en una política sostenida mediante un marco jurídico que establezca garantías concretas para quienes necesitan asistencia.

Entre sus principales objetivos se encuentran la protección de la confidencialidad, la continuidad de los tratamientos, el seguimiento de las situaciones críticas y la diferenciación entre la atención sanitaria y los procedimientos de evaluación de aptitud psicofísica para el servicio.

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En particular, la iniciativa busca evitar que solicitar asistencia psicológica o recibir un diagnóstico se convierta automáticamente en un antecedente desfavorable para la carrera policial, sin alterar las evaluaciones de aptitud que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.

“Nuestros policías tienen la responsabilidad de cuidar a millones de bonaerenses, pero también necesitan que el Estado los cuide a ellos. No podemos pedirles que enfrenten situaciones de enorme presión todos los días y después dejar que atraviesen solos sus dificultades. Pedir ayuda no puede ser motivo de estigmatización ni convertirse automáticamente en un obstáculo para su carrera. Tenemos que garantizar acompañamiento profesional, confidencialidad y continuidad en la atención”, sostuvo el senador.