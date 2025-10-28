Una violenta pelea en el bar OMI, ubicado en el polo gastronómico de “Lanusita”, terminó en un verdadero caos: vidrios rotos, maceteros destruidos, una empleada herida y tres jóvenes lesionados. Todo ocurrió durante la madrugada del domingo, mientras se presentaba la banda Los de Fuego, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Según informó SM Noticias, el incidente comenzó adentro del boliche, sobre la calle Moreno al 100, donde un grupo festejaba un cumpleaños. Cerca de la 1.30, un empujón accidental entre dos jóvenes habría sido el detonante de una discusión que terminó con la intervención del personal de seguridad.

#Lanús Los echaron de un boliche, arrojaron piedras contra el local y denunciaron una agresión de patovicas. Los jóvenes festejaban un cumpleaños cuando los sacaron del establecimiento. Todo desencadenó una violenta pelea, que terminó con heridos. pic.twitter.com/IKzGCaCFgH — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 28, 2025

De acuerdo con el mismo medio, cuando los guardias intentaron sacar a los involucrados, uno de los chicos tomó un vaso de la barra y lo arrojó, golpeando en la cabeza a una de las empleadas. Luego, ya en la vereda, los agresores comenzaron a destrozar maceteros y a arrojar piedras contra los ventanales del bar, mientras otros jóvenes se sumaban a los daños.

En las imágenes difundidas se ve cómo dos chicas golpean los vidrios hasta romperlos por completo, ante la mirada atónita del personal de seguridad. La situación derivó en una nueva pelea en la vía pública, donde tres jóvenes resultaron lesionados.

Destrozos en un boliche de Lanús: los sacaron del lugar y empezaron a tirar piedras y a romper macetas.@gcondotto cuenta todos los detalles.



Mirá más #TelefeNoticias en vivo en https://t.co/akQDfBznFk pic.twitter.com/synUHO3pq7 — Telefe Noticias (@telefenoticias) October 27, 2025

En diálogo con Telefé Noticias, Florencia, una de las chicas que participó del festejo, dio otra versión de los hechos: “Mi hermano recibió una trompada de un patovica sin motivo. Después lo golpearon y no nos dejaban salir. Empezamos a tirar cosas para que nos dejen salir”, relató.

El hecho fue confirmado por Clarín, que detalló que tanto los jóvenes como el dueño del local radicaron denuncias. La UFI N°6 de Avellaneda, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, lleva adelante la investigación para determinar cómo se originó la pelea y quiénes son los responsables de los destrozos.