Cumpleaños terminó a los piedrazos en un boliche de Lanús: destrozos, una empleada herida y acusaciones cruzadas
Una discusión en el bar OMI derivó en destrozos, heridos y denuncias cruzadas. El hecho quedó registrado en video y es investigado por la Fiscalía de Avellaneda.
Una violenta pelea en el bar OMI, ubicado en el polo gastronómico de “Lanusita”, terminó en un verdadero caos: vidrios rotos, maceteros destruidos, una empleada herida y tres jóvenes lesionados. Todo ocurrió durante la madrugada del domingo, mientras se presentaba la banda Los de Fuego, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
Según informó SM Noticias, el incidente comenzó adentro del boliche, sobre la calle Moreno al 100, donde un grupo festejaba un cumpleaños. Cerca de la 1.30, un empujón accidental entre dos jóvenes habría sido el detonante de una discusión que terminó con la intervención del personal de seguridad.
De acuerdo con el mismo medio, cuando los guardias intentaron sacar a los involucrados, uno de los chicos tomó un vaso de la barra y lo arrojó, golpeando en la cabeza a una de las empleadas. Luego, ya en la vereda, los agresores comenzaron a destrozar maceteros y a arrojar piedras contra los ventanales del bar, mientras otros jóvenes se sumaban a los daños.
En las imágenes difundidas se ve cómo dos chicas golpean los vidrios hasta romperlos por completo, ante la mirada atónita del personal de seguridad. La situación derivó en una nueva pelea en la vía pública, donde tres jóvenes resultaron lesionados.
En diálogo con Telefé Noticias, Florencia, una de las chicas que participó del festejo, dio otra versión de los hechos: “Mi hermano recibió una trompada de un patovica sin motivo. Después lo golpearon y no nos dejaban salir. Empezamos a tirar cosas para que nos dejen salir”, relató.
El hecho fue confirmado por Clarín, que detalló que tanto los jóvenes como el dueño del local radicaron denuncias. La UFI N°6 de Avellaneda, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, lleva adelante la investigación para determinar cómo se originó la pelea y quiénes son los responsables de los destrozos.
