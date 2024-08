Política

"Por disposición de Milei y de la Ley Bases nos encargamos de extinguir organismos ineficientes", aseveró el Ministro de Justicia de la Nación, y ejemplificó con la cartera de Género, creada por Alberto Fernández y actualmente en tela de juicio luego de que la ex Primera Dama Fabiola Yáñez asegurara que no la ayudaron con su denuncia por violencia de género contra el ex mandatario.