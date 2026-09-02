Uno llega, el otro se va. Y los dos son argentinos, campeones del mundo, compañeros de vestuario en la Selección. Emiliano Martínez desembarca en Chelsea justo cuando Enzo Fernández cierra las valijas rumbo al Manchester City, en una de esas coincidencias que el mercado de pases inglés regala de vez en cuando.

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La transferencia del Dibu se cerró en 7,5 millones de libras (unos 10 millones de dólares), mientras que la de Enzo ronda los 140 millones de euros. Cifras que hablan de dos carreras en momentos distintos, pero con un denominador común: la Premier League como destino.

Detrás de los números hay dos clubes con historias que merecen contarse. Uno nació en un bar, el otro en una iglesia. El otro descendió siendo el máximo goleador de la liga, demostrando que el fútbol siempre da sorpresas. Quienes disfrutan haciendo predicciones en deportes pueden echar un vistazo a este sitio para verificar las cuotas de los nuevos equipos de los argentinos.

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A continuación, las curiosidades que rodean a los nuevos hogares de dos figuras destacadas en el seleccionado argentino.

El Dibu cierra un ciclo de seis años con el Aston Villa

Doscientos cincuenta y seis partidos. Capitán en varias oportunidades. Dos premios FIFA al mejor arquero del mundo, en 2022 y 2024. Y una Europa League levantada tras golear 3-0 a Friburgo en la final. La estadía de Emiliano Martínez en Aston Villa fue fructífera y ganadora.

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El marplatense de 33 años había llegado desde Arsenal en 2020 por 17 millones de libras, una inversión que Villa recuperó con creces en rendimiento y jerarquía. Pero el ciclo se agotó.

La incorporación del arquero japonés Zion Suzuki fue la señal más clara, y las últimas semanas lo encontraron entrenando separado del plantel principal, sin convocatoria para el debut ante Brighton.

Manchester United y Juventus lo habían buscado durante el último año sin cerrar. Chelsea, en cambio, avanzó rápido y acordó por 7,5 millones de libras.

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El Dibu se convierte así en el segundo arquero argentino en vestir la camiseta azul de Stamford Bridge, después de Willy Caballero. Su competencia directa será Robert Sánchez, cuestionado por errores recientes que terminaron en gol.

Un club nacido en un bar y con un estadio del siglo XIX: curiosidades del Chelsea

La historia del Chelsea empieza en un pub. Los hermanos Gus y Joseph Mears fundaron el club en The Rising Sun (hoy rebautizado The Butcher's Hook), después de una charla sobre qué hacer con un estadio que ya existía. Porque Stamford Bridge es más viejo que el propio club: se construyó en 1877 y se usaba para competencias de atletismo.

El nombre tampoco estuvo claro desde el principio. La alternativa era Kensington FC, y la definición se resolvió de la manera más británica posible: tirando una moneda al aire. Chelsea ganó el sorteo. Antes de eso, los fundadores habían ofrecido el campo al Fulham, que lo rechazó por considerarlo demasiado grande. Ironías del destino.

Y hay un dato que pinta la identidad cosmopolita del club mejor que cualquier discurso institucional: en el año 2000, Chelsea alineó un once titular sin un solo jugador inglés en un partido de Champions League contra la Lazio. Ninguno.

Enzo Fernández casi comparte vestuario (otra vez) con el Dibu

La coincidencia tiene gracia. Enzo Fernández y el Dibu Martínez se conocen de memoria: concentraciones con la Selección, viajes largos, el vestuario de campeones del mundo. En Chelsea, además, Enzo compartía plantel con otros dos argentinos: Aaron Anselmino y Valentín Barco. El Dibu iba a sumarse a esa colonia albiceleste en Stamford Bridge.

Pero el fútbol tiene sus tiempos. Mientras Martínez cerraba su llegada a Londres, Fernández negociaba su salida. El mediocampista de 25 años, nacido en San Martín, ya no estuvo disponible para el técnico Xabi Alonso en el partido ante Luton Town por la Carabao Cup.

La operación con el Manchester City, cercana a los 140 millones de euros, incluye un contrato hasta 2032 con opción a extenderlo una temporada más.

El club de las bananas inflables y 19 títulos con Guardiola

El Manchester City que recibirá a Enzo Fernández tiene poco que ver con el que descendió en la temporada 1937-38 a pesar de haber marcado más goles que cualquier otro equipo de la liga: 80 en total.

El descenso más absurdo de la historia del fútbol inglés le pasó a un club que había nacido en 1880 como St. Mark's, fundado por una iglesia de West Gorton con la idea de darle entretenimiento a los obreros del barrio y calmar los altercados callejeros.

Desde la llegada de Pep Guardiola en 2016, el City acumuló 19 títulos, entre los que se incluyen seis Premier League y una Champions. Sus hinchas siguen llevando plátanos inflables a las gradas, una tradición nacida en los años 80 que sobrevivió a todas las eras del club. Porque en el City, lo serio y lo absurdo siempre convivieron sin problema.