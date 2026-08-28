Dos futbolistas nacidos en la provincia de Buenos Aires son protagonistas de una de las grandes historias del mercado de pases inglés. Emiliano “Dibu” Martínez, nacido en Mar del Plata, acordó su llegada al Chelsea, mientras que Enzo Fernández, oriundo de San Martín, está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Manchester City.

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El arquero de 33 años continuará de esta manera su carrera en la Premier League, luego de que Chelsea y Aston Villa alcanzaran un acuerdo por 7,5 millones de libras, unos 10 millones de dólares. La operación le permitirá a Martínez cambiar de equipo después de cinco temporadas en Aston Villa.

🔵🇦🇷 Emiliano Martínez, in London today for medical tests and then contract signing at Chelsea.



Deal valid until June 2028 with option for further season. pic.twitter.com/Hmdr1gwghs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

El desembarco del marplatense en Stamford Bridge se aceleró por la necesidad del conjunto dirigido por el español Xabi Alonso de incorporar un nuevo arquero. Las últimas actuaciones de Robert Sánchez habían generado cuestionamientos y la disponibilidad de Martínez terminó de inclinar la balanza.

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Del mar a Londres

Martínez no fue convocado para el debut de Aston Villa ante Brighton y actualmente se entrena separado del plantel principal. Su salida del club ya era una posibilidad concreta desde hacía varios meses, especialmente después de la incorporación del arquero japonés Zion Suzuki.

El marplatense había sido buscado durante el último año por Manchester United y Juventus. Incluso estuvo cerca de convertirse en arquero del conjunto de Old Trafford, aunque aquella negociación finalmente no llegó a buen puerto.

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Chelsea, en cambio, avanzó con decisión y encontró rápidamente un acuerdo con Aston Villa. La buena relación entre ambas instituciones también facilitó las conversaciones, ya que durante este mismo mercado los londinenses incorporaron a Morgan Rogers y mantienen negociaciones por Nicolas Jackson.

Martínez había llegado a Villa en 2020 procedente de Arsenal, en una transferencia de 17 millones de libras. Allí se transformó en uno de los arqueros más destacados de Inglaterra y en una pieza fundamental de la Selección Argentina.

Enzo Fernández, de San Martín al Manchester City

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La particularidad del movimiento es que Martínez iba a compartir vestuario en Chelsea con Enzo Fernández, nacido en San Martín, además de los argentinos Aaron Anselmino y Valentín Barco.

Sin embargo, todo indica que el mediocampista de la Selección Argentina tendrá otro destino. Enzo Fernández está a punto de dejar Chelsea para convertirse en refuerzo del Manchester City en una operación cercana a los 140 millones de euros.

El futbolista de 25 años no estuvo disponible para Xabi Alonso en el partido frente a Luton Town por la segunda ronda de la Carabao Cup, en una nueva señal de que su salida está prácticamente definida.

🚨🇦🇷 Enzo Fernández has given his green light to Manchester City at the beginning of this week and still hopes for #MCFC move.



Man City are expected to bid soon for Enzo.



Chelsea insist on valuation + only selling if they can improve the squad. pic.twitter.com/LZlC9QBVN6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

Según trascendió, Fernández firmará un contrato hasta 2032, con una opción para extenderlo por una temporada más.