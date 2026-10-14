El campo de Daireaux vuelve a estar en alerta por el exceso de agua. Walter Martín, secretario de Desarrollo Económico y Empleo del Municipio, advirtió que las napas alcanzaron nuevamente niveles de inundación tras las últimas precipitaciones. “Las napas están en situación de inundación”, sostuvo en declaraciones a Radio Provincia.

Ads

Según detalló, desde principios de octubre cayeron 70 milímetros de lluvia. El último informe municipal, publicado a comienzos de este mes, había registrado una baja de 10 centímetros en las napas, pero las nuevas precipitaciones revirtieron esa tendencia. Martín anticipó que el próximo relevamiento, previsto para noviembre, volverá a reflejar un escenario de inundación.

La situación ya afecta la siembra: hace 12 días que no se puede sembrar en algunas zonas. En determinados campos, el agua está sobre la superficie y, en otros, a menos de 50 centímetros, una condición que dificulta el desarrollo de las raíces por falta de oxígeno y puede reducir los rendimientos.

Ads

El impacto varía según las características del terreno. Martín explicó que en el sur del distrito el agua escurre por la pendiente, mientras que en el norte queda retenida por la presencia de médanos parabólicos. El funcionario recordó que Daireaux sufre inundaciones recurrentes desde 1985.

Para anticipar estos escenarios, el Municipio elabora un informe de napas que permite estimar su evolución a partir de las lluvias y los pronósticos climáticos. La herramienta busca ayudar a los productores a planificar sus actividades y tomar medidas para reducir las pérdidas.

Ads

Además, Martín planteó la necesidad de revisar el modelo productivo del distrito. Según explicó, la agricultura desplazó gran parte de la actividad ganadera durante el auge de la soja, pero esa dependencia aumenta la exposición a las inundaciones y las sequías. Por eso, propuso recuperar la ganadería en los sectores de mayor riesgo hídrico para dar mayor estabilidad a los productores.