El Concejo Deliberante de Daireuax aprobó por unanimidad el proyecto para dar nombre a una plaza como "Cipriano Falgensteim" en Barrio Secco, del mencionado distrito.

El padre Franco Falgensteim manifestó su conformidad con la decisión para la que fueron consultados. "No sabíamos cómo ni cuando iba a ser. Tampoco sabemos bien en realidad de quién fue la idea, o quién o quienes la presentaron. A la o las personas q lo hicieron muchísimas gracias por tenerlo a mí loco presente", aseguró.

Y agregó: "Cipri fue uno de los tantos chicos q inauguró esa plaza, esperando ansiosos a q la terminen para meterse en el playón a jugar".

Cipriano (13 años) fue asesinado a manos de un amigo (15) que disparó por accidente un fusil el pasado 16 de septiembre de 2020.

La familia reclama justicia y que a la fecha tanto el autor del disparo (menor inimputable) como su padre "están libres".

El menor acudió a la casa del victimario quien empuñaba un fusil como si quien tuviera un arma de juguete. Y sin saber en apariencia que estaba cargada disparó y mató a Cipriano en el acto. Al padre se le abrió una causa por tenencia de arma de guerra.

En tanto que Franco añadió: "No voy a negar q me genera dolor q la plaza lleve su nombre, xq yo lo quiero ver ahí, donde tendría q estar... Jugando. Pero tampoco voy a negar la satisfacción de q Cipri, nuestro Cipri es recordado y hay gente q se preocupa con estos y otros gestos por la memoria de él". Y finalizó: "No fue un accidente".