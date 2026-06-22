La cantante de música tropical Dalila suspendió a último momento su presentación en la ciudad de Pergamino, lo que generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner el foco en su estado de salud.

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El show estaba previsto en el Club Centenario, pero fue cancelado pocas horas antes del inicio y comunicado oficialmente a través de redes sociales.

En ese mensaje, el equipo de la artista explicó: “Queremos comunicarles que por una cuestión de salud, Dalila hoy no se encuentra al 100% para realizar dos shows en una misma noche. Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar y, sobre todo, para que cuando nos volvamos a ver puedan disfrutar del espectáculo que realmente se merecen. Lamentamos profundamente esta situación y agradecemos de verdad la comprensión y el cariño de siempre. Esta noche nos vemos únicamente en San Nicolás. Gracias por acompañarnos siempre”, publicado desde la cuenta Instagram @dalilareels.

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En paralelo, el entorno de la artista explicó que Dalila no se encontraba en condiciones físicas adecuadas para realizar dos presentaciones en una misma noche, motivo por el cual se resolvió priorizar su bienestar, el descanso y la recuperación.

La decisión implicó mantener la fecha en San Nicolás y suspender únicamente la presentación en Pergamino, lo que generó fuerte repercusión entre sus seguidores.

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Este episodio vuelve a instalar el debate sobre la exigencia del circuito de la música tropical, donde muchos artistas realizan giras con múltiples shows en un mismo fin de semana, con traslados constantes y poco descanso.

En el caso de Dalila, su entorno insiste en que la prioridad es cuidar su salud y evitar complicaciones, mientras continúa con su actividad profesional de forma más controlada.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la presentación suspendida en Pergamino.