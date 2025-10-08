Dan a conocer el veredicto por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner
Fernando Sabag Montiel, que gatilló contra la ex Presidenta, enfrenta un pedido de pena de 15 años de prisión por ser considerado auto material del ataque; para su ex pareja, Brenda Uliarte, la fiscalía reclamo 14 años, acusada de partícipe necesaria.
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer el veredicto del juicio contra las tres personas implicadas en el ataque a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, y su ex novia Brenda Uliarte se encontraba en la misma zona.
Asimismo, el tercero de los implicados, Nicolás Carrizo, se encamina a ser absuelto, puesto que la acusación en su contra fue retirada por la querella y la fiscalía.
Sabag Montiel, a quien se lo acusa como autor material de del hecho, confesó su intención de querer matar a la ex mandataria, en junio del año pasado, cuando declaró ante el tribunal y aseveró que su conducta estuvo guiada por fines “éticos”.
Aunque el tribunal mantiene la decisión en estricta reserva, la condena contra Sabag Montiel y Uliarte, que es juzgada como partícipe necesaria, se anticipa casi como un hecho en Comodoro Py y las dudas giran en torno a la cantidad de años de condena que les darán.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión