Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°6 dará a conocer el veredicto del juicio contra las tres personas implicadas en el ataque a Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, y su ex novia Brenda Uliarte se encontraba en la misma zona.

Asimismo, el tercero de los implicados, Nicolás Carrizo, se encamina a ser absuelto, puesto que la acusación en su contra fue retirada por la querella y la fiscalía.

Sabag Montiel, a quien se lo acusa como autor material de del hecho, confesó su intención de querer matar a la ex mandataria, en junio del año pasado, cuando declaró ante el tribunal y aseveró que su conducta estuvo guiada por fines “éticos”.

Aunque el tribunal mantiene la decisión en estricta reserva, la condena contra Sabag Montiel y Uliarte, que es juzgada como partícipe necesaria, se anticipa casi como un hecho en Comodoro Py y las dudas giran en torno a la cantidad de años de condena que les darán.

