Grupo Beltrán, dueño de la empresa conocida como “Dánica”, cuya planta está ubicada en Llavallol, informó que las actividades finalizarán el 30 de septiembre.

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Tras conocerse la noticia, el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera de Capital Federal y Gran Buenos Aires (SOEIA) rechazó el anuncio y anticipó que buscará preservar los puestos de trabajo.

El sindicato presentó el caso ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y solicitó una audiencia con la empresa. Hasta el momento no se informó oficialmente cuántos trabajadores quedarían afectados por el nuevo cierre.

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La decisión de Dorada (actual nombre de "Dánica") llega menos de dos años después de que la planta atravesara un conflicto similar. La fábrica de Dánica había dejado de funcionar y, luego de varios meses de negociaciones, retomó sus operaciones en febrero de 2025 con una dotación de personal sensiblemente menor a los 150 que tenía, con asistencia estatal a través del Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (PREBA). El esquema contemplaba un aporte de la Provincia destinado a cubrir parte de los salarios.

“Parece que siempre el costo lo tienen que pagar los trabajadores. Nosotros, desde el Sindicato y junto a los compañeros, tenemos la firme decisión de seguir defendiendo los puestos de trabajo, el salario y el Convenio Colectivo de Trabajo”, afirmó el secretario general del SOEIA, Ezequiel Roldán.

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La planta de Llavallol tiene una extensa historia industrial: comenzó a funcionar en 1939 y quedó en manos del Grupo Beltrán después de que la compañía cordobesa adquiriera Dorada en 2019. La fábrica ya había atravesado conflictos por su continuidad y un Procedimiento Preventivo de Crisis antes del cierre anunciado a fines de 2024.

“Los trabajadores están decididos a dar la lucha por sus puestos de trabajo, por algo tan importante como es el sustento de cada uno de sus hogares”, afirmó Roldán. La audiencia solicitada ante la cartera laboral será clave para conocer el alcance definitivo de la decisión empresaria y determinar si existe una alternativa que permita mantener en funcionamiento la planta y preservar los empleos que todavía permanecen en Llavallol.