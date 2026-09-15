Un chofer municipal aparece muerto sobre las vías del Belgrano Norte. El parte policial indica que se trató de un suicidio, pero hay un detalle que abre otra posibilidad: tiene las manos atadas con precintos a la espalda.

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Así comienza “Precintos de sangre en el Conurbano”, la primera novela de Román Reynoso, periodista que durante dos décadas recorrió distintos lugares del Conurbano por su trabajo.

La historia tiene como protagonista a Roque Sdrech, un periodista de 55 años que sostiene un portal de noticias y que termina involucrándose en la investigación del extraño caso. El municipio en el que transcurre la trama no tiene nombre, una decisión buscada por el autor para que el escenario pueda resultar reconocible para distintos lectores.

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La novela es ficción, aunque está construida a partir de materiales y experiencias vinculadas al trabajo periodístico de Reynoso. “Ahí volqué lo que en una nota no entra, lo que se sabe pero no se puede contar”, explica el autor al presentar el libro.

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Reynoso presenta “Precintos de sangre en el Conurbano” este martes 15 de septiembre a las 18.00, en la Sala Distrito Malvinas, ubicada en avenida Presidente Perón 4276, en inmediaciones del Palacio Municipal, como parte de la Feria del Libro de Malvinas Argentinas.

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La actividad es con entrada libre y gratuita y el autor estará presente para firmar ejemplares.