Facundo Medina, nacido y criado en Villa Fiorito, aparece en la lista de los 26 de la Selección Argentina que se presentará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Medina, actualmente en el Olympique de Marsella, fue formado en las inferiores de River Plate que lo acogió en su pensión. Tras ello, y al no tener lugar en primera, pasó a Talleres donde en una entrevista durante la cuarentena recordó su historia de superación.

El oriundo de Villa Fiorito, una de las localidades más importantes de Lomas de Zamora, pasó su infancia allí donde hasta los 12-13 años ayudó a cartonear a su familia y, si bien no faltaba un plato de comida en su casa, se hizo cargo de ayudarla.

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“Nací a ocho cuadras de la primera casa de Diego y la canchita donde jugaba está a cuatro cuadras de mi casa. Fiorito es un barrio de fútbol. Todavía hoy, cuando voy al barrio, la presencia de Maradona se siente y es constante”, recordó sobre su infancia durante otra entrevista, en el medio italiano TuttoSport.

Ahora, y luego de una importante carrera, con destacados pasos por el equipo cordobés y el Lens francés, Facu Medina está en las puertas de una nueva ilusión. Su historial en la selección mayor suma 7 apariciones y ningún gol desde su debut el 13 de octubre de 2020.

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Antes integró los seleccionados juveniles. En el Sub 20, disputó el Sudamericano de Chile 2019, donde Argentina terminó subcampeona y obtuvo la clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia 2019, torneo en el que el equipo llegó hasta los octavos de final.

En la Sub 23 disputó los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde Argentina se consagró campeona, y el Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia 2020, que se desarrolló en las ciudades de Armenia, Bucaramanga y Pereira. También jugó tres partidos con la albiceleste en los Juegos Olímpicos de Tokio.