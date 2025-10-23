Nicolás Varrone, piloto de 24 años oriundo de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, fue confirmado por la escudería Van Amersfoort Racing (VAR) como piloto titular para la temporada 2026 de la Fórmula 2, la antesala directa de la Fórmula 1.

Ads

El anuncio fue realizado por el propio equipo neerlandés. De esta manera, Varrone seguirá los pasos de Franco Colapinto, quien brilló en F2 en 2024 y este año debutó oficialmente en la Fórmula 1 con el equipo Williams.

“Estoy muy emocionado de unirme a Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de F2. Es un equipo muy profesional, con mucha historia y éxito. No puedo esperar a ponerme al volante y empezar a trabajar con ellos. Agradecido a todos los que creyeron en mí todos estos años”, expresó Varrone.

Ads

El salto a la antesala de la Fórmula 1

La Fórmula 2 se ha consolidado desde 2017 como el principal trampolín hacia la Máxima Categoría, y por sus filas pasaron figuras como Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Oscar Piastri (2021) y Gabriel Bortoleto (2024), todos hoy parte de la grilla de F1.

Ads

Varrone ya había tenido contacto con la categoría a fines de 2024, cuando probó un monoplaza de F2 en Abu Dhabi con el coche del paraguayo Joshua Düerksen, logrando el segundo mejor tiempo en la tanda vespertina. La actuación llamó la atención del paddock, especialmente porque hacía cinco años que el argentino no se subía a un monoplaza.

Un desafío para relanzar a Van Amersfoort Racing

El equipo VAR, que en 2025 tuvo a John Bennett y Rafael Villagómez como pilotos titulares, no atravesó su mejor temporada: se ubica décimo en el Campeonato de Constructores y busca rearmarse para el próximo año. Con la incorporación de Varrone, esperan dar un salto de calidad.

Ads

El argentino compartirá pista con figuras prometedoras como el estadounidense Colton Herta, quien debutará en la categoría con Hitech TGR y es piloto de reserva de Cadillac para la F1.

El debut oficial de Varrone será del 6 al 8 de marzo de 2026 en Melbourne, Australia, en la apertura del calendario que cerrará en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre, tras 28 carreras repartidas en 14 Grandes Premios.

De Maschwitz al mundo

Varrone comenzó su carrera a los 7 años en el karting, fue campeón regional en 2015 y compitió en el Campeonato Argentino, antes de emigrar a Europa. En los últimos años se destacó en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) al volante de un Porsche 963 de la categoría Hypercar, y realizó ensayos con los equipos Campos Racing y VAR.