Thiago tiene 19 años, es de Florencio Varela y trabaja como barbero en Belgrano y Núñez. Viajó a Tres Arroyos para participar de “El Proceso”, una cumbre de capacitación que reunió a referentes del mundo de la barbería, pero durante una espera terminó realizando cortes gratuitos en la Plaza San Martín.

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Después de un largo viaje, marcado por la intensa niebla de la mañana, el joven dejó el hotel y salió a aprovechar el sol junto a un compañero. Ambos se instalaron en la plaza y comenzaron a cortarse el pelo entre ellos.

La escena llamó la atención de un empleado municipal, que se acercó y convocó a otros vecinos. Así, lo que había comenzado como un momento entre colegas terminó convirtiéndose en una jornada de cortes gratuitos en pleno centro de la ciudad, según contó al medio local Diario 3.

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Thiago viajó a Tres Arroyos para capacitarse e intercambiar experiencias con referentes del sector. Su relación con la barbería comenzó a los 13 años, cuando empezó a practicar de manera autodidacta junto a su hermano.

Durante la pandemia profundizó ese aprendizaje y con el tiempo convirtió la actividad en su profesión. Durante su estadía en Tres Arroyos, además, destacó la limpieza y los espacios verdes de la ciudad.

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