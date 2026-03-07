El senador de la Libertad Avanza, Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, cuestionó el costo de los Concejos Deliberantes en distintas ciudades del país pero la respuesta llegó rápidamente desde el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, quien defendió el modelo de gestión local y apuntó contra la administración en el municipio en encabezó Valenzuela antes de asumir como legislador.

El debate comenzó cuando Valenzuela difundió datos de un informe de la Fundación Libertad sobre el gasto de los concejos deliberantes en 76 ciudades del país. Según explicó el dirigente, el presupuesto total de esos cuerpos legislativos alcanza los 335.000 millones de pesos, con diferencias muy marcadas entre municipios.

Otra forma de bajar el gasto es revisar los recursos que se dedican a la actividad legislativa municipal! https://t.co/UxS9fUyRuk — Diego Valenzuela (@dievalen) March 6, 2026

En ese contexto, el senador aseguró que existen casos donde el gasto resulta “desorbitante” y cuestionó la cantidad de cargos y empleados en algunos concejos.

“El Concejo Deliberante más caro del país es el de Posadas: gastan 1.400 millones de pesos por concejal y tienen casi 1.600 empleados para 13 concejales, lo que da 122 empleados por concejal”, afirmó.

Valenzuela sostuvo además que hay municipios donde el funcionamiento legislativo es mucho más austero. Como ejemplo mencionó el caso de Tres de Febrero, donde, según indicó, el costo anual es de 99 millones de pesos por concejal: “muy por debajo del promedio nacional de 260 millones”.

Sin embargo, las declaraciones generaron la reacción del intendente de San Nicolás. Passaglia cuestionó los datos y comparó la estructura del concejo deliberante de ambos municipios.

“Diego Valenzuela, si no me equivoco vos sos el intendente electo de Tres de Febrero, ¿no? Porque en tu municipio hay 24 concejales y 320 empleados, es decir 13,3 empleados por concejal”, escribió.

@dievalen si yo no me equivoco, vos sos el intendente electo de Tres de Febrero, no?



Porque en tu municipio hay 24 concejales y 320 empleados!!!!! (tienen 13,3 empleados por concejal).



En San Nicolás hay veinte concejales y solo 5 empleados en total.



Como ya dije, de la boca… https://t.co/sj00S0HD3M — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 6, 2026

En contraposición, el jefe comunal destacó el funcionamiento del concejo nicoleño. “En San Nicolás hay 20 concejales y solo 5 empleados en total”, remarcó.

“Como ya dije, de la boca para afuera son todos anti-ñoquis, pero los datos demuestran otra cosa. ¡Hay que predicar con el ejemplo!”, sostuvo.