El mediocampista oriundo de La Dulce, Necochea, fue convocado por primera vez al plantel superior de River Plate para el partido de este sábado ante Aldosivi, por la última fecha del Torneo Apertura.

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La noticia se confirmó tras la práctica de este viernes, cuando el entrenador Eduardo Coudet incluyó al juvenil en la lista de convocados. Silva, nacido en 2007 en Nicanor Olivera, venía entrenándose con el plantel de Primera y ya había sido parte de la pretemporada en Cardales, aunque hasta ahora solo sumaba minutos en la Reserva.

Su inclusión en la nómina no pasó desapercibida, ya que el mediocampo del “Millonario” presenta bajas sensibles como la de Fausto Vera por lesión y la ausencia del colombiano Kevin Castaño.

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Formado en el fútbol infantil del Club Deportivo La Dulce, Silva inició su camino en River a los 9 años, cuando realizó su primer viaje al club en 2016. Desde entonces, con el acompañamiento de su familia, fue creciendo en las divisiones inferiores hasta dar este importante paso.

El joven ya había debutado en la Reserva hace un año bajo la conducción de Marcelo Escudero y también integra la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, pero esta es su primera convocatoria oficial con el primer equipo.

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