Los míticos All Blacks de Nueva Zelanda volvieron a Argentina para reencontrarse con los Espartanos, un equipo integrado por personas privadas de libertad que buscan reescribir su historia a través del deporte, la educación y la inserción sociolaboral.

Ads

El encuentro se realizó este miércoles en la Unidad 48 de San Martín, con el respaldo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Juan Martín Mena. El objetivo de la visita fue reforzar el deporte como herramienta de transformación y como camino para reducir la reincidencia delictiva.

Durante la jornada, los All Blacks compartieron con 53 jugadores representantes de los cuatro equipos del Complejo de San Martín: Unión (femenino y masculino) de la Unidad 46, Gladiadores y Espartanas de la Unidad 47, y los Espartanos de la Unidad 48, que suman más de 500 integrantes en total.

Ads

Puede interesarte

En 2018, los All Blacks realizaron su primera visita a los Espartanos. Siete años después, pudieron comprobar el crecimiento de la comunidad: recorrieron aulas educativas, el gimnasio y el nuevo auditorio del complejo.

“Muchas gracias por recibirnos. El rugby es un gran deporte que reúne a la gente y la acerca más. Es maravilloso verlos jugar. Ser parte de un equipo les va a traer recuerdos para toda la vida, y espero que esto los ayude a tomar buenas decisiones en el futuro”, expresó Scott Robertson, quien intercambió una camiseta firmada con el capitán de los Espartanos.

Ads

Muy linda jornada en la Unidad 48 de San Martin junto a los All blacks y Fundación Espartanos pic.twitter.com/M5orHFbdKo — Sebastian E. Perasso (@rugbydidactico) August 13, 2025

El cierre de la visita estuvo marcado por un momento especial: Viliami Tosi entonó la tradicional haka, transmitiendo fuerza y esperanza a cada jugador que hoy busca un camino alejado del delito.

“Recibir a un equipo como los All Blacks no es solo un momento deportivo histórico; es una prueba de que el rugby tiene la capacidad de abrir caminos y unir realidades distintas”, afirmó Eduardo “Coco” Oderigo, cofundador de la Fundación.

El histórico encuentro contó además con la presencia de Juan Strada, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; integrantes de la Plana Mayor del SPB y del Complejo Penitenciario San Martín; y miembros de la Fundación Espartanos, como Damián Donnelly, presidente, y Dolores Irigoin, directora ejecutiva.