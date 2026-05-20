Una nueva propuesta turística para el fin de semana largo del 9 de julio invita a disfrutar de unos días de descanso en Concordia, combinando naturaleza, termas y confort. Se trata de un paquete promocional al Hotel San Carlos Inn.

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La propuesta incluye viaje en bus semicama con salida desde Dellepiane o el Parador El Turista, en Pacheco, además de tres noches de alojamiento con pensión completa. El valor es de $361.274 por persona.

Ubicado a la vera del Parque San Carlos y del Río Uruguay, el hotel ofrece un entorno rodeado de vegetación y modernas instalaciones orientadas al descanso y el bienestar.

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Entre los servicios destacados del complejo se encuentran restaurante, snack-bar, canchas de paddle, piscina exterior con solárium y jardín, piscina techada de grandes dimensiones, sauna, hidromasaje, mini gimnasio y salón de convenciones. También dispone de quincho con parrillas, plaza saludable, estacionamiento y conexión Wi-Fi.

El paquete además ofrece excursiones opcionales para recorrer algunos de los principales atractivos de la ciudad entrerriana.

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Una de ellas es el City Tour por Concordia, que incluye la Costanera, edificios históricos y una visita guiada al emblemático Castillo San Carlos, ligado a la historia de Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito.

Otra de las opciones es pasar el día en las Termas del Ayuí, reconocidas por las propiedades mineromedicinales de sus aguas termales. Según destacan, poseen efectos descontracturantes, antiinflamatorios y analgésicos, siendo recomendadas para aliviar dolores musculares y tratamientos vinculados a artrosis, artritis y reuma.

Quienes deseen contratar el paquete pueden comunicarse con System Travel, agencia ubicada en Avenida Cabildo 2350, en la Ciudad de Buenos Aires, al teléfono 1167430257 o vía mail a [email protected].