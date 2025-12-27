El concejal Donato Cignoli, integrante del Concejo Deliberante de Pergamino, atraviesa un inicio de mandato marcado por dos denuncias judiciales por hechos de violencia, registradas en un lapso inferior a un mes y con distintos denunciantes dentro de su propio entorno familiar.

Cignoli fue electo por Hechos, el espacio político impulsado por los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, con base en San Nicolás, y forma parte del bloque oficialista local, alineado con el intendente de Pergamino, Javier Martínez. El edil construyó su perfil público con discursos de mano dura, que quedaron reflejados en publicaciones en redes sociales.

La denuncia más reciente fue presentada por una joven de 17 años, prima del concejal. Según el parte policial, el hecho ocurrió el sábado 20 de diciembre, cerca de las 00.30, cuando la menor se encontraba en la puerta de su vivienda, sobre la calle Azcuénaga, y fue embestida por una camioneta Renault gris que, de acuerdo a la denuncia, era conducida por Cignoli.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Fernando D’Elio, y fue caratulada, por el momento, como lesiones leves. La información fue difundida por los medios locales Cosa Cierta, Primera Plana Pergamino y la cuenta Biciperiodismo.

Este episodio se suma a una denuncia anterior, radicada semanas atrás por el padre del propio concejal, luego de una discusión familiar que terminó con el hombre herido en uno de sus brazos y la necesidad de recibir nueve puntos de sutura.

La reiteración de denuncias en un período tan breve volvió a poner bajo la lupa el perfil público del edil. Según recordó Biciperiodismo, Cignoli había expresado en redes sociales consignas como “cárcel o bala”, una frase que hoy reaparece en el debate público por el contraste entre su discurso político y las acusaciones judiciales que enfrenta.

El impacto político excede el plano judicial. Las denuncias no solo exponen al oficialismo municipal de Pergamino, sino que también generan tensión dentro del armado bonaerense de Hechos, que se encuentra en pleno proceso de expansión territorial.

Mientras la Justicia avanza con las investigaciones, el silencio del Ejecutivo municipal, del bloque oficialista y de los referentes del espacio Passaglia suma cuestionamientos. El debate ya no es solo legal: también es político y pone en discusión los estándares éticos y el perfil de los dirigentes que ocupan bancas legislativas en la provincia de Buenos Aires.