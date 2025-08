El pergaminense Federico Canal llegó a la pantalla de Netflix con una pequeña participación en la segunda temporada de División Palermo, la serie creada por Santiago Korovsky que mezcla humor ácido con temáticas como diversidad, inclusión y seguridad. La aparición del joven, que hoy es instructor de calistenia, es el broche de una historia marcada por la superación personal.

Su rol en la serie fue como extra en el primer episodio, pero el camino hasta llegar ahí no fue fácil. En 2019, Canal sufrió un accidente en moto que derivó en la amputación de una pierna. Tocó fondo. “Caí en depresión y en las drogas”, contó sin vueltas en una entrevista con Reporte La Opinión, programa que se emite por FM 105.1, YouTube y Twitch.

En 2022 conoció la calistenia, una disciplina deportiva que lo ayudó a reenfocarse. “Ya no fumo, no tomo, no me drogo. Entreno a otra gente y trato de motivarlos a que hagan deporte y se quieran a sí mismos”, explicó. Hoy brinda clases al aire libre en Parque España y Parque Belgrano, y lo más destacable: entrena de forma gratuita a personas con discapacidad. “A la gente con discapacidad la entreno gratis. A veces con eso alcanza para que alguien empiece a cambiar su vida”, asegura.

Foto: @rengocanal

Su acercamiento a la serie surgió por una sugerencia familiar. “Mi viejo, Ricardo, me comentó sobre unos grupos de casting. Buscaban personas con discapacidad, así que mandé todo y me convocaron. Al final no quedé para el personaje de Lucas Poggi, pero me ofrecieron ser extra en el primer episodio”, recordó.

Compartir escena con nombres como Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Martín Garabal y el propio Korovsky fue una experiencia inolvidable. “La pasé muy bien, conocí gente increíble. Como lo ves a Korovsky en la serie, es igual de divertido en persona”.

Federico valoró especialmente el enfoque inclusivo de la producción: “No se ríen de la discapacidad, sino que incorporan a personas con discapacidad como protagonistas. No se ríen de ellas, sino con ellas. Esa es la diferencia”.

Si bien no se proyecta como actor a tiempo completo, no descarta seguir probando. “Estar entre gente que te maquilla, que te arregla la ropa, con treinta cámaras... fue raro pero hermoso. Si se abre alguna puerta, la voy a tomar”, afirmó.

Mientras tanto, Canal sigue con su vida cotidiana: entrena a niños, jóvenes y adultos en los parques, sube contenidos a sus redes y contagia su mensaje de resiliencia y empatía.

📍 Horarios y lugares de entrenamiento:

Parque España: lunes, miércoles y viernes a las 17:30.

lunes, miércoles y viernes a las 17:30. Parque Belgrano: martes y jueves, de 15:00 a 17:00 y de 19:00 a 21:00.