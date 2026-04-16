De practicar con su abuelo a relatar un Mundial: el joven periodista azuleño que cumplirá su sueño en una radio porteña
Felipe San Martín es oriundo de Azul, se abrió camino en el relato deportivo y ya trabaja en medios de Buenos Aires. Estudia en la UBA y pronto cumplirá su gran objetivo: relatar la Copa del Mundo.
Felipe San Martín empezó a construir su propio lugar en el mundo del periodismo deportivo con una meta bien definida: relatar un Mundial. Oriundo de Azul, en 2025 tomó una decisión clave para su carrera y se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar en la UBA y meterse de lleno en la radio.
Hoy forma parte de Radio Splendid, integra el equipo de Radio Belgrano y también colabora con un canal dedicado al fútbol de ascenso, donde sigue sumando experiencia frente al micrófono.
Su vínculo con el relato no es nuevo. Nació cuando era apenas un chico, impulsado por su abuelo, Ernesto Elcania. A los 11 o 12 años ya relataba partidos y hasta lo llamaba por teléfono para que lo escuchara durante horas.
Según informó el medio local Radio el ángel 96.9, en ese recorrido inicial también fue clave el acompañamiento de Jordan Gallicchio, quien ayudó a difundir sus audios y respaldó sus primeros pasos.
“Relatar es lo que más me gusta. Lo disfruto”, asegura Felipe, que avanza con paso firme en un camino que tiene un destino claro: llegar a contarle un Mundial a los argentinos.
