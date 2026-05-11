El intendente municipal Maximiliano Suescun recibió este viernes en su despacho al joven futbolista rauchense Felipe Anso, quien atraviesa un momento histórico en su carrera deportiva luego de debutar hace menos de un mes en la Primera División del fútbol argentino.

Ads

Con apenas 19 años, el delantero surgido de Rauch tuvo un estreno soñado en la máxima categoría. Fue en Mar del Plata, frente a Racing, donde convirtió un gol en su debut oficial que le permitió al equipo dirigido por Israel Damonte rescatar un empate y escribir una página histórica para el deporte local.

Una semana más tarde, el juvenil volvió a ser titular nada menos que en el estadio Monumental, donde Aldosivi cayó 3 a 1 frente a River. Más allá del resultado, el rauchense vivió la experiencia de jugar en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

Ads

Antes del receso, Felipe también integró la formación titular en el empate de Aldosivi ante Independiente Rivadavia en Mar del Plata, consolidando así su presencia dentro del plantel profesional.

⚠️🇦🇷 ALDOSIVI LE GANA A RACING EN MAR DEL PLATA.



¿El gol? Felipe Anso, pibe de 19 años que está haciendo SU DEBUT ABSOLUTO HOY. 💎 pic.twitter.com/4yR7IsplKO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 19, 2026

Aprovechando unos días de descanso en Rauch, el futbolista fue homenajeado por el jefe comunal en un encuentro del que también participaron sus padres, su hermano y funcionarios de la Dirección de Deportes. Durante la reunión, las autoridades le entregaron un presente y compartieron un momento de reconocimiento por el gran presente deportivo que atraviesa.

Ads

“Felipe está en casa”, expresaron desde el Municipio al destacar el orgullo que genera su crecimiento futbolístico y el impacto de su logro para toda la comunidad.

El joven delantero ya quedó marcado en la historia deportiva de Rauch al convertirse en el primer futbolista de la ciudad en marcar un gol en la Primera División del fútbol argentino en su debut profesional.

Tras este breve descanso en Rauch, Anso regresará a los entrenamientos de Aldosivi para comenzar la preparación de cara a la segunda parte de la temporada. El conjunto marplatense cerró una campaña complicada en la Zona B del Torneo Apertura, en la que no consiguió victorias y atravesó además un cambio de entrenador, primero bajo el mando de Guillermo Farré y luego con la llegada de Damonte.