En la antesala de la exhibición de Franco Colapinto con un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, el periodista saladillense Martín Pace consiguió una nota exclusiva con Guillermo Coppola, desde un lugar privilegiado: el balcón del propio representante, ubicado sobre una de las avenidas del recorrido.

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💬 En la previa del Road Show, charlamos con Guillermo Coppola charlando sobre Franco Colapinto.#Colapinto #BuenosAires pic.twitter.com/Hx0ICHNN5j — Carburando (@CarburandoTV) April 26, 2026

El encuentro se dio de manera inesperada. Según se supo, Pace se contactó con Coppola a través de WhatsApp, recibió el visto bueno y fue invitado a su departamento, desde donde se siguió de cerca el evento que tuvo como protagonista al joven piloto argentino.

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La entrevista dejó varias perlitas. Coppola, con su estilo habitual, repasó anécdotas vinculadas a la Fórmula 1 y a figuras históricas del automovilismo. Entre ellas, mencionó su cercanía con nombres como Enzo Ferrari, Carlos Reutemann, Flavio Briatore y Michael Schumacher, de quien incluso conserva una remera autografiada.

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El diálogo, cargado de historias y recuerdos, podría haber ocupado toda una transmisión, según indicaron desde el entorno del periodista. La nota fue celebrada en redes sociales por colegas y vecinos de Saladillo, que destacaron la iniciativa y el acceso logrado en un contexto de alta visibilidad mediática.

Mirá con quién estamos 😜



👉 Guillermo Coppola nos recibió en su balcón, desde donde tiene una vista inigualable de las calles dónde estará circulando @FranColapinto.#Colapinto #BuenosAires pic.twitter.com/s4FFWSYLdi — Carburando (@CarburandoTV) April 26, 2026

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