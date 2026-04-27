De Saladillo a la Fórmula 1: periodista local logró una entrevista con Coppola en la previa del show de Colapinto
Martín Pace, periodista saladillense, consiguió la nota para Carburando desde el departamento de Coppola, con vista privilegiada al recorrido. Hubo anécdotas de la Fórmula 1 y nombres pesados como Enzo Ferrari, Carlos Reutemann y Michael Schumacher.
En la antesala de la exhibición de Franco Colapinto con un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires, el periodista saladillense Martín Pace consiguió una nota exclusiva con Guillermo Coppola, desde un lugar privilegiado: el balcón del propio representante, ubicado sobre una de las avenidas del recorrido.
El encuentro se dio de manera inesperada. Según se supo, Pace se contactó con Coppola a través de WhatsApp, recibió el visto bueno y fue invitado a su departamento, desde donde se siguió de cerca el evento que tuvo como protagonista al joven piloto argentino.
La entrevista dejó varias perlitas. Coppola, con su estilo habitual, repasó anécdotas vinculadas a la Fórmula 1 y a figuras históricas del automovilismo. Entre ellas, mencionó su cercanía con nombres como Enzo Ferrari, Carlos Reutemann, Flavio Briatore y Michael Schumacher, de quien incluso conserva una remera autografiada.
El diálogo, cargado de historias y recuerdos, podría haber ocupado toda una transmisión, según indicaron desde el entorno del periodista. La nota fue celebrada en redes sociales por colegas y vecinos de Saladillo, que destacaron la iniciativa y el acceso logrado en un contexto de alta visibilidad mediática.
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