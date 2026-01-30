Francisco “El Pancho” Santarén, cantor nacido en Coronel Pringles y representante de Tres Arroyos, se consagró como ganador solista vocal en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los eventos culturales más importantes del país. La presentación tuvo lugar durante la sexta luna de la edición número 66 del festival y fue seguida con enorme expectativa desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La actuación llegó luego de haber obtenido, días atrás, el primer puesto como solista vocal en el Pre Cosquín, certamen que le abrió las puertas al escenario mayor. Esta vez, con la plaza Próspero Molina como testigo, Santarén confirmó lo que ya había anticipado el certamen: su voz y su identidad folklórica conectaron de lleno con el público.

“Soy nacido en Coronel Pringles y me despido con una zamba de Sergio Linares que se llama ‘Tú y la lluvia’”, expresó el artista antes de interpretar la pieza que terminó de consagrarlo. Minutos después, el aplauso selló una noche inolvidable.

La jornada estuvo cargada de emociones desde el inicio. Los Nocheros abrieron la velada con sus clásicos, seguidos por Las Voces de Orán, en un tramo en el que la Comisión Municipal de Cosquín homenajeó a Federico Córdoba. Más tarde, se reconoció al grupo Los Huayra Luna, ganadores del primer certamen de nuevos valores en 1971 y representantes argentinos en Viña del Mar.

El momento más esperado llegó cuando el locutor presentó al artista bonaerense: “Este cantor llega desde Tres Arroyos para compartir la música de la provincia de Buenos Aires, cumpliendo este sueño desde hace 15 años”, anunció, antes de nombrar al ganador del Pre Cosquín sede Santa Teresita.

Santarén abrió su repertorio con un estilo de Alberto Merlo, siguió con una ranchera y dejó que “hablara la plaza”. Mientras tanto, en la transmisión por YouTube, los mensajes de apoyo no paraban de llegar: “Vamos Panchito, disfrutá tu momento”, “Vamos Lanata folklórico, te amamos”.

Fueron tres temas, un reconocimiento final y un cuadro entregado como recuerdo de su paso por Cosquín. Para el artista y para muchos bonaerenses que siguieron su recorrido, la consagración fue mucho más que un premio: fue la confirmación de un camino largo, sostenido y profundamente ligado a la identidad cultural del interior de la provincia.

La información fue difundida por LU24 Radio Tres Arroyos, medio que siguió de cerca la participación del artista en el festival cordobés.