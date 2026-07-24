Alina tiene 14 años y en octubre cumplirá 15. Vive en un hogar de niños de Zárate desde hace seis años, donde comparte sus días mientras espera poder encontrar una familia que la acompañe en su crecimiento.

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Su cumpleaños de 15 es un momento que imagina desde hace tiempo. Ya tiene elegido el salón, armó la lista de invitados, está preparando los souvenirs y tiene programada una segunda prueba de vestido con la modista.

La primera vez que conoció el lugar donde será la fiesta pudo imaginar cada detalle: entrar acompañada por su hermano menor, usar un vestido rosa estilo princesa lleno de brillos, maquillarse, peinarse y sacarse fotos frente al espejo.

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Pero a ese sueño le falta algo que para ella es mucho más importante: una familia.

Por eso, el Juzgado de Familia N°1 de Zárate lanzó una convocatoria pública de adopción para que personas de todo el país puedan conocer su historia y postularse para convertirse en su familia.

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La convocatoria se abrió luego de que se agotaran las instancias previstas por el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), sin que se lograra una vinculación con una familia inscripta.

“Hace unos meses me preguntó con una vocecita súper dulce: ‘¿De verdad piensan que voy a conseguir una familia que me adopte?’”, contó Camila Arcieri, fundadora de Proyecto Cumples, una organización que desde hace 10 años acompaña a los chicos y chicas del hogar de Zárate.

Según relató, Alina es una adolescente “muy cariñosa y muy amorosa”. Es de las primeras en recibir a quienes llegan al hogar, tanto voluntarios como otros niños. “Te recibe, te hace sentir cómodo, no te deja en todo el día. Tiene muchas ganas de que llegue su familia”, explicó.

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El sueño de una familia

Alina imagina una familia grande, con hermanos más chicos y momentos compartidos. Sueña con que alguien la vaya a buscar a la escuela, que sus padres puedan acompañarla en los actos escolares y poder disfrutar de cosas simples como dibujar, mirar películas o salir a tomar un helado.

También piensa en tener un espacio propio que pueda decorar con objetos de Stitch, su personaje favorito.

“Le encanta hablar. Le gusta mucho tener tu atención y contar lo que hizo en el día, lo que le pasó en el hogar y en la escuela, pero también le encanta preguntarte a vos por lo que hiciste en el día. Se interesa sinceramente por la vida de todos”, contó Camila.

Florencia, voluntaria de Proyecto Cumples y una de las personas que más tiempo comparte con ella, destacó su personalidad: “Tiene un corazón enorme y se alegra mucho por los chicos que se van del hogar. Quiere que también le toque a ella”.

Una fiesta de 15 muy esperada

Desde que cumplió 13 años, Alina empezó a imaginar cómo quería que fuera su fiesta de 15, que finalmente será el 31 de octubre.

“Con el vestido nos hizo reír un montón. La modista le mostraba varias telas y ella siempre decía que quería la que tuviera más brillo. Todo con brillo quiere”, contó Florencia.

Además de acompañarla en la organización de ese momento especial, desde Proyecto Cumples buscan que los chicos y chicas del hogar puedan acceder a experiencias recreativas y momentos compartidos fuera de la institución.

La organización cuenta con una red de más de 200 voluntarios que realizan paseos, encuentros y distintas propuestas de acompañamiento.

“La idea es que puedan sentir que pueden tener sueños más allá de las necesidades que tienen cubiertas dentro del hogar. Que puedan salir, pasear, compartir y vivir experiencias”, explicaron desde la organización.

Cómo postularse para adoptar a Alina

Las personas interesadas en conocer más sobre la convocatoria pueden comunicarse con el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos a través del mail [email protected].

Al momento de escribir deben indicar el número de referencia de la convocatoria: 30.773. Allí recibirán información sobre los requisitos y los pasos a seguir para iniciar el proceso de adopción.