La Municipalidad de La Plata proyecta para 2026 una reestructuración del Paseo del Bosque, una de las zonas verdes más importantes de la ciudad. Entre las obras previstas se destaca el enrejado de todo el perímetro del predio y el cierre del acceso al público durante la noche, entre las 22.00 y las 6.00.

Ads

El proyecto, que forma parte del plan de restauración integral del Bosque, contradice declaraciones previas de funcionarios municipales, quienes habían descartado este tipo de intervenciones por considerar “malicioso” el enrejado de los espacios públicos. Sin embargo, ahora la iniciativa avanza con el objetivo de transformar al histórico paseo en un polo cultural y deportivo.

Según los medios platenses EL Día y 0221, el cierre con rejas abarcará el perímetro comprendido entre las calles 1 y 122 y entre 50 y 60. Además, se prevé el ensanchamiento de la calle 50 para convertirla en una avenida, junto con la puesta en valor del mobiliario urbano y la mejora de las vías de circulación internas.

Ads

Meses atrás, cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible enrejado de plazas y parques, el subsecretario de Gestión Pública, Pablo Márquez, había asegurado que “las plazas no se van a enrejar porque eso es malicioso”.

El plan también contempla la relocalización del edificio de la Policía Científica y el traslado de algunas viviendas precarias ubicadas en la zona, en una iniciativa similar a la ya realizada con familias que residían en las vías de 52 y 120 y fueron reubicadas en el área de 115 y 516.

Ads

El presupuesto estimado para la totalidad de las obras ronda los 6 mil millones de pesos. A comienzos de noviembre, el secretario de Hacienda municipal, Marcelo Giampaoli, había anticipado el enrejamiento del Bosque al presentar los lineamientos del plan de gobierno que la gestión de Julio Alak impulsa para 2026. “Nos queda el Bosque, nos queda mejorarlo, quizás pensar en un cierre por la noche y mejorar la vía de circulación adentro”, había señalado el funcionario.

Puede interesarte