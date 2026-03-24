Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y sociales, centrales sindicales, estudiantes y vecinos autoconvocados marchan este martes en Mar del Plata bajo la consigna “50 años no son un cuento”. La concentración comenzó a las 14.30 en Luro y San Luis, y la movilización arrancó a las 16.00, recorriendo Luro hasta Buenos Aires, luego Colón hasta Independencia y regresando por Luro hasta San Luis, donde se lee el documento final.

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Tras la marcha, se realiza un festival cultural con artistas locales y grupos como Familia Albornoz Llunez, Luis Caro, Ipa Danza Folklórica, Coro Soles, El Carromato, Mariela Kogan, Facundo “El Pájaro” + Yunta Candombera, Los Murguientos, Despuntando Vicios y La Recumbia Que Nos Parió. La jornada comienza con candombe y homenajes a víctimas de la dictadura, bajo la consigna: “Si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando”.

Carlos Cervera, de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, remarca que “los 50 no son un cuento” y alerta sobre la “ola de negacionismo” impulsada desde distintos sectores:

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“Resulta fundamental reafirmar la lucha histórica por memoria, verdad y justicia, iniciada por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y sostenida durante décadas por los organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad”.

Radio abierta y testimonios

Por la mañana, la Asociación Madres de Plaza de Mayo realizó una radio abierta en San Martín y Mitre, con entrevistas a trabajadoras de la economía popular, militantes, sindicalistas y jubilados, además de relatos históricos y la participación de artistas locales. A las 15.00, Irene Molinari, madre de Plaza de Mayo, brindó un discurso de cierre antes de sumarse a la marcha.

En la calle, los familiares de desaparecidos comparten sus historias. María Fernanda de Maestri, cuyo hermano Daniel fue desaparecido en 1977 en Florencio Varela, dice a un móvil televisivo de C5N:

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“Debemos recuperar la memoria y no dejar que esto vuelva a pasar. Lo sigo buscando. Tiene dos hijos y nietos que esperan saber dónde está. Es importante estar en la calle hoy. La memoria tiene que seguir estando por los chicos que no saben y por la gente que ignora estas situaciones”.

Sonia, otra participante, agrega:

“He vivido desde que subió Perón hasta acá. Algunos amigos fueron desaparecidos, otros no volvieron. Hoy sí era necesario estar”.

Sesión especial del Concejo Deliberante

El próximo jueves, el Concejo Deliberante realizará la sesión especial por el 50° aniversario del golpe militar, aunque la fecha se trasladó del 24 al 26 de marzo, decisión que generó cuestionamientos de la oposición y de organismos de derechos humanos. Participarán un representante de cada bloque político y miembros de organismos de derechos humanos.

En 2025, durante la sesión especial, hubo tensión cuando Rosana Casataro leyó un documento que calificaba de negacionistas al gobierno de Javier Milei y a la gestión de Mauricio Macri, lo que provocó que varios concejales abandonaran sus bancas.