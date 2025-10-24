El Municipio de Morón declaró el 25 de octubre como el “Día del Músico Moronense”, en reconocimiento a Camilo Joaquín Villarruel, conocido artísticamente como Milo J, destacado artista nacido en Morón.

El reconocimiento fue establecido a través de un decreto firmado por el intendente Lucas Ghi. “El talento de Milo J nos llena de orgullo. Es un ejemplo de cómo la música puede nacer en los barrios de Morón y llegar a emocionar al mundo entero. Su obra refleja lo que somos: un pueblo con historia, con identidad y con sueños”, expresó el jefe comunal.

Milo J nació el 25 de octubre de 2006 en el partido de Morón y, con tan solo 15 años, debutó con su sencillo “Tus vueltas”. Desde entonces, se consolidó como una de las voces más representativas del nuevo sonido argentino.

En los últimos años lanzó los discos 111 (2023), 166 (2024) y La vida era más corta (2025), este último con colaboraciones junto a figuras como Trueno, Soledad, Akriila, Paula Prieto, Radamel, Cuti y Roberto Carabajal, Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa.

A lo largo de su carrera, el joven músico moronense se destacó por su capacidad para fusionar el trap con el folclore argentino, reivindicando las raíces culturales del país y generando un puente generacional que acerca a los jóvenes a la música popular y al patrimonio nacional.

“El reconocimiento también celebra el compromiso artístico y social de Milo J, quien ha sabido expresar en su obra una profunda conexión con su barrio, su historia y la identidad argentina, combinando sensibilidad estética y mirada territorial”, destacaron desde la comuna.

Asimismo, desde el municipio del oeste del Gran Buenos Aires, recordaron que en el antiguo partido de Morón y sus cercanías nacieron muchas bandas, cada una precursora en estilos, ritmos, sonidos y estéticas, que fueron y son protagonistas de distintas épocas del rock nacional.

“Ya sea en los ’60 con el hipismo de Arco Iris, o en este siglo, con un joven morenense consagrado como Milo J , expresión trapera que le rinde homenaje a Morón y que, mestiza sus sonidos con el folklore de nuestras raíces, el rock del oeste tiene un sonido entre “Sumo y la tranquera” y el mestizaje con nuestro folklore. Siempre contestatario, de letras elaboradas, ácidas críticas sociopolíticas y bohemia barrial”, explicaron.

Y agregaron: “Con sonidos del NOA en Arco Iris, con folklore del centro del país en Divididos, mechado con el ritmo rioplatense en Los Piojos y con el tango en Caballeros de la Quema. Nuestro rock es parte del patrimonio cultural y forja la identidad de quienes vivimos en Morón”.