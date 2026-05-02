Dentro del fin de semana largo a causa del Día del Trabajador, un grupo de personas en la provincia de Buenos Aires tendrá un día de descanso extra: se trata de los ciudadanos de Ensenada.

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El próximo martes 5 de mayo de 2025 es feriado en dicho distrito, por el aniversario fundacional número 225° de la ciudad.

La medida alcanza a los trabajadores del municipio bonaerense y habilita un día de descanso adicional para los que vivan o presten servicios en esa localidad.

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El decreto fue emitido por la Municipalidad de Ensenada, en el marco de la conmemoración del aniversario de su fundación.

Según informó El Cronista, el feriado es para empleados municipales de Ensenada, trabajadores del sector privado con lugar de trabajo dentro del partido, comercios y empresas del municipio, salvo actividades esenciales.

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Para esta jornada se prevé la inauguración de la Municipalidad, con la actuación de Peteco Carabajal, a las 19 horas, en calle La Merced y Pte. Perón.