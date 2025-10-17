El Ministerio de Defensa de la Nación salió a responder la polémica generada por el cobro del alquiler de dos puentes Bailey instalados por el Ejército Argentino en Bahía Blanca tras el temporal que afectó a la ciudad.

La jefa de Gabinete de la cartera, Luciana Carrasco, defendió la medida y sostuvo que la cesión inicial fue gratuita por 90 días, pero que luego se firmó un convenio “a pedido del intendente kirchnerista (Federico Susbielles)” con un canon mínimo de mantenimiento.

La controversia se desató al conocerse que el Municipio debía pagar 43 millones de pesos por la utilización de los puentes. Ante las críticas, Carrasco explicó que “cuando el temporal arrasó Bahía Blanca, las Fuerzas fueron las primeras en llegar” y recordó que en cuestión de horas el Ejército Argentino instaló dos puentes móviles Compact Bailey Doble-Simple de 36 metros, lo que permitió restablecer la comunicación y el traslado de víveres y asistencia.

“Durante la emergencia se firmaron actas con vigencia de 90 días para su instalación gratuita. Cumplido el plazo y a pedido del propio intendente kirchnerista, se firmó un convenio legal con un canon mínimo de mantenimiento, previsto por la Ley 20.459, que rige desde hace décadas y fue aplicada también por gobiernos kirchneristas”, señaló Carrasco.

Según los decretos municipales 2188 y 2189, firmados en septiembre, cada puente tiene un costo de 17.670.949,44 pesos por tres meses, con posibilidad de renovación, además de un seguro por 8.417.134,18 pesos a favor de Provincia Seguros S.A. Si bien los documentos están fechados el 19 de septiembre, su vigencia se fijó de manera retroactiva al 10 y 14 de junio, respectivamente.

Carrasco, oriunda de Bariloche, remarcó además que las Fuerzas Armadas invirtieron más de 1.000 millones de pesos durante su despliegue en la emergencia, con 1.000 efectivos del Ejército, 700 de la Armada, 73 vehículos, 27 botes, helicópteros, aviones y plantas potabilizadoras, para asistir a la población.

“Todo para ayudar a una ciudad que, después de 50 años, sigue esperando las obras hídricas que la provincia de Buenos Aires nunca terminó”, afirmó.