El defensor del pueblo de Zárate, Ernesto Gómez, expresó su preocupación y dolor por la muerte del jubilado Eduardo Saúl De Francesco, de 79 años, y reclamó que se haga justicia. “Muy preocupado por la ciudad Zárate, quienes nos tienen que cuidar, realmente no nos cuida. Asesinaron a un vecino extraordinario… todos tenemos que estar con él”, dijo en diálogo con LANOTICIA1.COM.

Gómez, quien participó de la marcha en pedido de Justicia, habló también como vecino de la ciudad: “Más allá de ser defensor del pueblo… soy un vecino pidiendo por la justicia. Muertes innecesarias. No nos están cuidando. El Secretario de Seguridad de Zárate y un montón de funcionarios dejan mucho que desear, no sirven para mucho… pero el pueblo cuando sale, sabe por qué sale”.

El funcionario fue contundente sobre la necesidad de responsabilidad en las fuerzas de seguridad: “Creo que esto va a tener un final donde sea justicia de verdad y terminar con todo esto de una vez. Que este Intendente se pongan las pilas y hagan lo que dijeron que iban a hacer. Así que esperemos que cumplan”.

Sobre la indignación de la comunidad, Gómez afirmó: “La gente está en la calle pidiendo justicia porque ya no soporta más estas muertes. Todos conocemos a vecinos como Eduardo y nadie puede entender que algo así suceda. Esto no es un hecho aislado, es un llamado de atención para que alguien haga su trabajo”.

“Todos tenemos que exigir que las autoridades cumplan. No podemos seguir viviendo así. Justicia para Eduardo y para todos los vecinos de Zárate”, agregó Gómez ante nuestros micrófonos.

El crimen del jubilado, perpetrado por una oficial de la Policía bonaerense y un agente del Centro de Operaciones Zárate (COZ), generó una gran indignación en la ciudad. El cuerpo de De Francesco fue hallado en un campo a las afueras de Zárate, cerca de la Ruta 9, tras cuatro días de búsqueda iniciada por su familia y vecinos.

La comunidad se movilizó en una marcha de vecinos que partió desde la plaza Mitre y recorrió las calles céntricas hasta la casa velatoria del jubilado, con cánticos y pancartas exigiendo esclarecimiento del caso y el fin de la impunidad en las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos por el crimen, incluyendo a dos efectivos vinculados a la seguridad local. Uno de los sospechosos había sido exonerado de la Bonaerense y luego contratado por el municipio para integrar el COZ. La hipótesis principal apunta a un secuestro seguido de robo y asesinato.

Según informó el secretario de Protección Ciudadana de Zárate, Juan Manuel Iglesias, ya habían intentado ingresar a la vivienda del jubilado en un intento previo. La causa fue recaratulada como “privación ilegítima de la libertad con fines de robo”. Uno de los detenidos confesó y aportó datos que permitieron hallar a la víctima, luego de intensos rastrillajes de la DDI que no habían tenido éxito.