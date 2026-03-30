Según el informe de Balanza de pagos, el turismo receptivo generó ingresos por 4.852 millones de dólares durante el año pasado. A su vez, el gasto de los argentinos en el exterior superó los 12.000 millones de dólares en 2025. De este modo, la diferencia entre ambos flujos dio como resultado un saldo negativo de 7.221 millones de dólares.

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La magnitud del déficit marca un récord histórico desde que se mide este indicador. El monto del desbalance equivale al 40% de los vencimientos de deuda en dólares que Argentina debe afrontar este año y se acerca al total de compromisos en bonos en manos privadas, estimados en USD 7.400 millones.

No obstante, desde el Gobierno de Javier Milei siguen alentando esta política por contraposición a los reclamos de Alberto Fernández y el Frente de Todos, que invitaba a no salir del país, generando desaprobación popular.

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