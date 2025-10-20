Según trascendió desde Casa Rosada, el Canciller Gerardo Werthein dejaría su cargo después de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre. Se estima que la decisión estaría relacionada a problemas internos dentro del gabinete libertario, principalmente con el sector de Santiago Caputo.

Ads

En este marco, el Ministro puso su renuncia a disposición del Jefe de Estado Javier Milei, y desde algunos sectores ya postulan a dirigentes del macrismo para ocupar el cargo.

El lunes 27, tras las elecciones, se confirmará si tiene lugar una nueva baja en el Gobierno Nacional.

Ads

Puede interesarte

Ads