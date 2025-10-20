¿Deja el Gobierno el Canciller Werthein?
El Ministro de Relaciones Exteriores puso su renuncia a disposición del Presidente Javier Milei. El funcionario abandonaría la administración libertaria después de las elecciones del domingo próximo.
Según trascendió desde Casa Rosada, el Canciller Gerardo Werthein dejaría su cargo después de los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre. Se estima que la decisión estaría relacionada a problemas internos dentro del gabinete libertario, principalmente con el sector de Santiago Caputo.
En este marco, el Ministro puso su renuncia a disposición del Jefe de Estado Javier Milei, y desde algunos sectores ya postulan a dirigentes del macrismo para ocupar el cargo.
El lunes 27, tras las elecciones, se confirmará si tiene lugar una nueva baja en el Gobierno Nacional.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión