En plena temporada de verano, la Municipalidad de La Costa reactivó los puntos de primera venta de pescado artesanal en distintas localidades del distrito, con el objetivo de acercar a vecinos y turistas productos frescos, locales y a precios accesibles. La iniciativa permite comprar pescado directamente a los pescadores, sin intermediarios, todos los días de 8.30 a 13.00.

La propuesta se sostiene a partir de la renovación de los permisos de comercialización realizada en diciembre, en el marco de un trabajo articulado por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo del municipio. El objetivo central es fortalecer la actividad pesquera artesanal, ordenar la información del sector y acompañar el proceso de formalización de los trabajadores del mar.

En este contexto, más de 20 familias costeras pueden ejercer su oficio durante la temporada alta, ofreciendo productos de primera calidad mediante la venta directa al consumidor. Además, varios de los puntos de venta cuentan con el beneficio del 40% de reintegro a través de la aplicación Cuenta DNI, lo que representa un incentivo adicional para quienes eligen consumir alimentos frescos y de origen local.

Los puestos están distribuidos en distintas bajadas náuticas del Partido de La Costa, desde San Clemente del Tuyú hasta Nueva Atlantis, pasando por Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, Lucila del Mar, Costa Azul y Mar de Ajó. En cada localidad, la atención está a cargo de los propios pescadores.

Dónde comprar pescado artesanal en La Costa

San Clemente del Tuyú

* El Biguá – Calle 73 y Av. XV

* Elale – Calle 86

Las Toninas

* Buena Suerte – Calle 4 (40% de reintegro con Cuenta DNI)

* Simbad – Calle 36

Santa Teresita

* El Audaz – Calle 50

Mar del Tuyú

* Stella Maris – Calle 68

Costa del Este

* Mis Amores I – Calle 1

* María Ester – Calle 6 (40% de reintegro con Cuenta DNI)

Aguas Verdes

* El Progreso II – Calle Chiriguano

Lucila del Mar

* El Albatros – Calle Santa Fe

Costa Azul

* E G – Calle Duhau

* Poseidón – Calle Urquiza (40% de reintegro con Cuenta DNI)

Mar de Ajó Norte

* Feynima – Calle Sarmiento

* Micaela – Calle Rivadavia

* Orca III – Calle Rivadavia

Mar de Ajó

* La Lunita – Calle Marano

* Islas Malvinas – Blanco Encalada

* Matías – Blanco Encalada

Mar de Ajó – Barrio Pedro J. Rocco

* El Perla Negra – Calle Solís

Nueva Atlantis

* Poseidón – Calle Yunque

* El Faro – Calle Alberdi

* Atlántico – Av. Roldán

* Jesús – Calle Halbach