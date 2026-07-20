Oscar Ahumada comenzó a sonar con fuerza en el escenario político de Zárate. El exfutbolista sería evaluado por La Libertad Avanza como un perfil competitivo para una eventual candidatura a intendente en 2027, luego de oficializar su incorporación al partido en marzo de 2026.

Ads

La información fue mencionada por La Voz de Zárate, donde se señaló que el exmediocampista de River Plate comenzó a ser considerado dentro del armado libertario local.

Ahumada se sumó al espacio de la mano de dirigentes cercanos a Karina Milei y al armador bonaerense Sebastián Pareja. Tras su retiro del fútbol profesional, se radicó en Zárate y desarrolló actividades vinculadas a la construcción, el campo y el sector inmobiliario.

Ads

Un acercamiento a la política desde el ámbito privado

Ahumada explicó que su acercamiento a La Libertad Avanza estuvo motivado por su identificación con las ideas económicas de Javier Milei y por las dificultades burocráticas que encontró en su actividad empresarial.

Ads

“Estoy empezando en este caminito nuevo. Vamos a ver”afirmó en una entrevista con Infobae.

El exjugador relató que, desde su regreso a Zárate, comenzó a involucrarse de manera gradual en la política local. “Me instalé acá en Zárate. En base a ciertas cosas que han ido pasando, uno va sintiendo ese compromiso a veces de querer involucrarse” expresó, aunque también reconoció sus reparos iniciales:

“Siempre está el tema de la política, de lo sucio”

Ads

Sobre su incorporación al partido libertario, señaló: “Surgió una posibilidad por medio de La Libertad Avanza y me identifiqué un poco más con las ideas”

Elogios a Milei y críticas a la burocracia

Ahumada destacó especialmente el estilo de conducción del presidente Javier Milei. “Ser disruptivo y ejecutar lo necesario” fue una de las definiciones que utilizó para explicar qué aspectos de la gestión nacional lo motivaron a dar el paso hacia la política.

También apuntó contra las trabas administrativas que, según dijo, afectan a quienes producen y generan empleo.

“Me dediqué a la construcción. Sé que el código está obsoleto y cada vez que tenés que hacer algo productivo, que puede dar puestos de trabajo, siempre hay muchas trabas” manifestó.

En relación con el deporte local, reclamó mayor acompañamiento para atletas y competidores que representan al país. “Van a un sudamericano y están haciendo rifas. Vos vas a representar al país y no tienen ni para un traje ni hotel” cuestionó.

Sin embargo, aclaró que no rechaza la presencia estatal. “El Estado tiene que estar presente. Una cosa es el Estado presente, otra cosa es vivir del Estado y no tener herramientas para crear”

sostuvo.

El antecedente del “silencio atroz”

El nombre de Ahumada vuelve a instalarse en la escena pública también por un episodio que marcó su carrera deportiva. Tras la eliminación de River ante San Lorenzo en la Copa Libertadores 2008, el entonces mediocampista pronunció la recordada frase “silencio atroz” para referirse al clima en el estadio Monumental.

Aquellas declaraciones generaron una fuerte repercusión y quedaron asociadas a uno de los momentos más difíciles de su paso por el club, situación que, según el propio exfutbolista, también afectó a su familia.

Rumores y construcción territorial

Por ahora, no existe una confirmación oficial de una candidatura. Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza en Zárate su nombre comenzó a circular como una alternativa con visibilidad pública, experiencia empresarial y llegada local.