El conflicto laboral en la empresa Lustramax sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el delegado Leandro Gómez —integrante del Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín— denunciara que por decisión de la senadora provincial Florencia Arietto, no pudo ingresar a la planta ubicada en Tortuguitas, pese a contar —según afirmó— con un fallo judicial que ordena permitirle volver a su puesto de trabajo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el trabajador de la empresa, dedicada a la distribución de materiales descartables e insumos de limpieza e higiene institucional, relató su versión de los hechos y explicó el contexto de la disputa que mantiene con la empresa.

“Soy trabajador de Lustramax hace seis años y delegado. Este es mi tercer mandato y hace un mes me volvieron a votar con el cien por ciento de los votos”, contó.

Según explicó, el conflicto comenzó el 12 de enero, cuando la empresa despidió a varios empleados. “Ese mismo día echaron a catorce compañeros y, a la hora, me despiden a mí y a otro delegado a través de una escribana”, aseguró.

#Tortuguitas | El delegado despedido de #Lustramax, Leandro Gómez, denunció que no pudo ingresar a la planta pese a un fallo judicial que ordenaba su reincorporación. Relató un cruce con la senadora de LLA. "Arietto me impidió entrar: me agarró y me empujó”, relató a @lanoticia1 pic.twitter.com/GZvJu90OYU — LaNoticia1.com (@lanoticia1) March 6, 2026

El fallo judicial

El caso llegó a la Justicia laboral. De acuerdo con la documentación judicial del Tribunal de Trabajo N.º 7 de San Isidro, con sede en Pilar, se rechazó un pedido de la empresa que buscaba impedir el ingreso del delegado al establecimiento.

En la resolución se indicó que la firma debe permitir que el trabajador ingrese en su horario habitual y no impedir el desarrollo de su actividad laboral o sindical, mientras se resuelve el conflicto de fondo.

En ese marco, Gómez aseguró que decidió presentarse nuevamente en la planta para retomar sus funciones.

El cruce con Arietto

Fue en ese momento cuando, según relató, se produjo el episodio con la senadora bonaerense de La Libertad Avanza Florencia Arietto, quien se encontraba en la puerta de la fábrica. “Ella era la única que me impedía ingresar. No estaba ni recursos humanos ni el dueño, nadie de la empresa”, afirmó.

El delegado contó que intentó explicarle que existía un fallo del tribunal que ordenaba permitirle el ingreso. “Le decía: ‘Está el fallo del tribunal. Vos sos senadora, sos abogada, tenés que aceptarlo’. Pero ella decía que no lo iba a aceptar”, relató.

Según su versión, el momento de mayor tensión se produjo cuando intentó acercarse a hablar con sus compañeros. “Me agarró y me empujó, no quería que me acerque a hablar con mis compañeros”, sostuvo.

Gómez también señaló que durante el forcejeo otra persona terminó en el suelo. “A un compañero mío lo llegó a empujar y se cayó porque no querían que se acerque”, afirmó.

En ese sentido, el delegado cuestionó lo que consideró una contradicción en la actitud de la legisladora. “Es contradictorio con el rol que ella dice tener contra los bloqueos. Nosotros acá llevamos como delegados cinco años y nunca hubo un bloqueo”, aseguró.

El episodio quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales, donde se observa un momento de tensión en la puerta de la planta.

Sin poder ingresar

Gómez sostuvo que finalmente no logró ingresar al establecimiento pese al fallo judicial. “No pude entrar. Hablé con mis compañeros y les expliqué la situación y el fallo que tenía”, contó.

El delegado indicó que en la mañana de este viernes volvió a presentarse en la planta acompañado por un escribano, con el objetivo de dejar constancia de lo ocurrido. “Hoy vine otra vez con un escribano para que certifique la negativa de ingreso y el incumplimiento del fallo”, explicó.

Según adelantó, con esa documentación planea presentarse nuevamente ante el tribunal laboral para informar lo ocurrido y evaluar los próximos pasos judiciales.