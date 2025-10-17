Una oficial de la Policía de la Ciudad mató a uno de los dos ladrones que intentaron asaltarla en el partido bonaerense de Ezeiza. El hecho ocurrió este jueves, en el cruce de la avenida Gobernador Monteverde (Ruta Provincial 4) y la calle Darregueira, cuando la mujer, de 22 años, fue sorprendida por los delincuentes armados mientras se encontraba fuera de servicio y vestida de civil.

De acuerdo a lo que informó el medio local El Cuatro TV, la joven se resistió al robo y, tras sacar su pistola reglamentaria Pietro Beretta 9 milímetros, abrió fuego contra los atacantes. Los asaltantes huyeron del lugar, pero a las pocas cuadras la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 26 años, que sería uno de los agresores.

Según informaron los efectivos del Comando Patrulla, el hallazgo se produjo a dos cuadras de la escena del asalto, en la esquina de las calles 856 y 889, luego de un llamado al 911. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes constataron que el fallecido tenía impactos de bala y secuestraron el arma utilizada por la oficial.

El otro sospechoso logró escapar y es intensamente buscado por los efectivos de la Comisaría 2ª y la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Ezeiza, con apoyo del área de Inteligencia Criminal.

La causa fue caratulada preventivamente como “Homicidio en ocasión de robo” y está a cargo del fiscal Darío Santiago Provisionato, de la Unidad Funcional Descentralizada N°1 del departamento judicial de Ezeiza. Consta en el expediente que la joven policía se desempeña en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

