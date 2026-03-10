La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, delegación Morón, iniciará acciones legales contra el Plaza Oeste Shopping luego de un accidente ocurrido a fines de febrero en el que resultó lesionado un adulto mayor. El hombre se desplazaba en silla de ruedas y, ante la falta de funcionamiento de los ascensores, descendió por una escalera mecánica donde terminó cayendo.

Según informaron desde el organismo, el hecho ocurrió el 27 de febrero cuando una familia que se encontraba en el centro comercial solicitó asistencia para bajar con una silla de ruedas, ya que los ascensores estaban fuera de servicio.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso el medio local El Cactus, un agente de seguridad les indicó que podían utilizar la escalera mecánica y aseguró que las ruedas de la silla “se imantarían” al piso de la escalera.

Sin embargo, durante el descenso la silla perdió estabilidad y Julio Marcelo Tesei, de 71 años, cayó en la escalera mecánica. Como consecuencia sufrió una luxación, múltiples golpes y raspaduras por arrastre, ya que el mecanismo no fue detenido de inmediato, según señalaron testigos.

La familia denunció además que el personal de seguridad observó el accidente sin intervenir, por lo que debieron llamar al 911 por sus propios medios. Posteriormente, responsables del área de seguridad del shopping admitieron que la silla de ruedas nunca podría haberse “imantado” a la superficie de la escalera.

Desde la Delegación Morón de la Defensoría del Pueblo consideraron que lo ocurrido constituye una violación al deber de seguridad y a la Ley de Defensa del Consumidor, agravado por el trato indigno hacia una persona con discapacidad y un adulto mayor con condiciones de salud preexistentes, como diabetes.

El organismo adelantó que acompañará el reclamo por daños y perjuicios y solicitará revisar los protocolos de asistencia y el funcionamiento de los medios de elevación del centro comercial.

“La desidia técnica y la falta de capacitación del personal no pueden poner en riesgo la integridad física de los vecinos”, sostuvo el abogado Germán Navas, titular de la delegación Morón del organismo desde 2020.