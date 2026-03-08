La fisonomía del centro de Junín cambió definitivamente en los últimos días luego de que las máquinas completaran la demolición de la antigua terminal de ómnibus, un edificio emblemático que formó parte de la historia de la ciudad durante más de seis décadas.

Ads

La terminal había dejado de operar en agosto del año pasado, cuando comenzó a funcionar la nueva estación de colectivos Terminal de Ómnibus Mario Meoni, marcando el inicio del proceso de reconversión del espacio céntrico.

El antiguo edificio había sido inaugurado el 14 de abril de 1962 por el entonces intendente Osvaldo Pagella y durante décadas fue una de las principales puertas de ingreso a la ciudad para miles de viajeros de la región.

Ads

Actualmente, el terreno pasó a manos privadas y se proyecta un desarrollo urbanístico que incluirá locales comerciales y edificios de viviendas multifamiliares. Según informó el medio local Democracia, el plan también contempla la incorporación de espacios verdes y la posible construcción de una plaza seca de uso público para integrar el sector con el entorno urbano.

Para avanzar con la iniciativa, el municipio trabajó en conjunto con los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros en la definición de lineamientos morfológicos básicos que permitan armonizar el futuro desarrollo con el perfil del área céntrica.

Ads