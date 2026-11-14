Un búnker narco fue demolido en Villa Zapiola, partido de Moreno, luego de un operativo conjunto entre la Fiscalía de Estupefacientes, el municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. El inmueble había sido allanado en reiteradas oportunidades por la comercialización de drogas y las autoridades resolvieron destruirlo para impedir que volviera a funcionar como punto de venta.

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La investigación comenzó en octubre de 2026, a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de estupefacientes en una finca de la zona. A partir de esa información, la Unidad Funcional de Instrucción N.º 12 Especializada en Estupefacientes de Moreno realizó tareas encubiertas y registros fotográficos que permitieron confirmar la actividad.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron envoltorios de cocaína y marihuana, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias. También aprehendieron a una persona, que fue indagada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Según informó el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, el inmueble ya había sido allanado en múltiples oportunidades anteriores por la misma actividad ilícita.

Finalmente, las autoridades coordinaron la demolición total de la estructura, en cumplimiento de las directivas de la Fiscalía de Cámara para combatir el narcotráfico y evitar la reocupación de los puntos de venta.

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Desde el organismo judicial también destacaron el trabajo de la fiscalía especializada, que durante el último período llevó adelante más de 200 allanamientos y detenciones en la jurisdicción.

La información fue difundida por el Centro de Información Judicial (CIJUR) del Ministerio Público bonaerense, con la colaboración de Alejandro Ángel Biondi, ayudante fiscal de la Fiscalía General de Moreno-General Rodríguez.