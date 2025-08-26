El último domingo (24 de agosto) se desplegó un amplio operativo en la rotonda de ingreso a Mar de Ajó (La Costa) para garantizar el traslado de órganos donados al INCUCAI que correspondían a una mujer oriunda de San Bernardo.

El operativo incluyó la participación del helicóptero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el mismo quedó envuelto en polémica tras las denuncias de la familia de la donante.

Leticia Isabel de la Cruz, cuñada de la vecina de San Bernardo que sufrió una descompensación en su casa y falleció, cuestionó duramente la coordinación y la logística. Según contó, las demoras hicieron que finalmente varios órganos no pudieran ser utilizados.

“Nos comunicábamos infinidad de veces con CUCAIBA y siempre nos pedían disculpas, pero eso no soluciona nada. Queremos que se revean los puestos, que haya más helicópteros y avionetas, mejor coordinación y comunicación. Yo me enteraba de las cosas 20 o 30 minutos antes de que me llamaran”, señaló en diálogo con FM La Marea, y reveló que faltaba combustible a la aeronave para llegar a La Plata por lo que tardaron horas para el despegue. “Se perdieron perlas preciosas que podían salvar muchas vidas. Solo los riñones pudieron ser trasladados, y lo hicieron por tierra, con muchas horas de diferencia. No buscamos dinero, queremos que esto no vuelva a pasar”, expresó.

La familia también denunció la desaparición de la alianza matrimonial de la mujer dentro del hospital. El hecho fue asentado en el libro de quejas, con firmas de otros testigos, y además se radicó una denuncia penal en la comisaría local.

Pese a sus críticas, De la Cruz destacó el accionar de los Bomberos Voluntarios de Mar de Ajó, a quienes calificó de “excelentes”. Sin embargo, consideró que desde los organismos oficiales se intentó mostrar “algo bello y precioso, cuando en realidad para nosotros fue un calvario”.

“Los otros órganos se perdieron por la negligencia y decadencia de la institución recolectora. El calvario transitado por toda mi familia fue cruel. Una lucha sangrienta y despiadada para toda mi familia”, es la parte del extenso comentario de Leticia en su perfil de la red social Facebook, a la vez que opinó del uso político de la noticia.