La Justicia investiga una grave denuncia presentada por un hombre en situación de calle contra otro conocido del mismo ámbito, a quien acusó de abuso sexual y posteriores amenazas.

Ads

Según publicó La Brújula 24, el hecho denunciado habría ocurrido el pasado 9 de junio en el acceso a un edificio céntrico de la ciudad donde habitualmente pernoctan personas en situación de vulnerabilidad social. De acuerdo con la presentación judicial, el denunciante sostuvo que fue sometido sexualmente por el acusado.

Siempre según la denuncia, la víctima brindó detalles del episodio ante las autoridades y manifestó además que, como consecuencia de lo ocurrido, habría contraído HIV. Esta circunstancia forma parte de la investigación y deberá ser evaluada mediante las actuaciones sanitarias y periciales correspondientes.

Ads

Tras radicar la denuncia, el hombre aseguró haber recibido amenazas por parte del acusado. En su declaración afirmó que el señalado como agresor le habría advertido: "Si no sacás la denuncia, te mato".

Ante esta situación, solicitó a la Justicia medidas de protección, entre ellas la entrega de un botón antipánico y una restricción de acercamiento para evitar cualquier contacto con el denunciado.

Ads

La causa permanece en etapa de investigación y las autoridades deberán reunir pruebas y testimonios para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades de las personas involucradas.