Una amenaza se volvió viral en redes sociales el pasado 6 de febrero, cuando el usuario identificado como @Arimati_ publicó el siguiente mensaje: “Te vamos a m*tar a vos y a Villarruel.”

En este marco, se impulsó la denuncia pertinente y se solicitó a la Justicia que ordene a la empresa X (Twitter) la identificación del autor, a fin de llevar adelante la imputación correspondiente, así como la intervención de la División de Delitos Tecnológicos y la protección reforzada de la Vicepresidenta.

“No se puede naturalizar que en la Argentina se amenace de muerte a una Vicepresidente. Tampoco podemos mantener una actitud pasiva como lo hacen desde el ejecutivo sin tomar cartas en el asunto. Esta denuncia busca que se investigue y se sancione ejemplarmente a quienes promueven el odio político y la violencia como forma de acción", indicó el abogado denunciante Claudio Venchiarutti.

Una vez trascendida la noticia de la denuncia, el usuario expresó: “Ante la difusión de un mensaje de odio de mi parte días atrás, quiero realizar el descargo y pedir las disculpas a las personas que se hayan sentido amenazadas, fue un mensaje que borré a los minutos de posteado y del cual me arrepiento totalmente”.

Ante la difusión de un mensaje de odio de mi parte días atras, quiero realizar el descargo y pedir las disculpas a las personas que se hayan sentido amenazadas, fue un mensaje qué borré a los minutos de posteado y del cual me arrepiento totalmente — Mati🌌 (@Arimati_) February 9, 2026

El usuario se encuentra identificado con las políticas de Javier Milei, y no de la oposición; no obstante, la ruptura del vínculo entre el Presidente y su vice lo habría llevado a manifestarse contra Villarruel.

