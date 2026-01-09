Trabajadores de la empresa Lustramax, ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, denunciaron la intención de la empresa de avanzar con el despido de 29 empleados y mantiene a la planta en estado de asamblea permanente desde hace dos semanas.

Ads

Lustramax, dedicada a la distribución mayorista de artículos descartables para papeleras, higiene institucional y catering, informó que la medida alcanzaría tanto a personal efectivo como a trabajadores que se encuentran en período de prueba. Desde la empresa argumentan que atraviesan una situación de crisis, explicación que es rechazada por los empleados.

Según denunciaron los trabajadores, la decisión empresarial se inscribe en un contexto de avance sobre derechos laborales, al que vinculan con las reformas impulsadas por el gobierno nacional. “La patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei para quitarnos derechos fundamentales”, expresaron a través de un comunicado.

Ads

Además de rechazar los despidos, los empleados reclaman el pago de un bono de fin de año y denuncian el atraso de tres meses en los aportes correspondientes a la obra social.

Bajo el lema “Si tocan a uno, tocan a todos”, los trabajadores remarcaron que no aceptarán que ningún trabajador pierda su puesto de trabajo, independientemente de su condición contractual.

Ads

En ese marco, realizaron un llamado a organizaciones sindicales, políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos, así como a la comunidad en general, para que expresen su solidaridad y acompañen el reclamo con el objetivo de evitar que se concreten las desvinculaciones.