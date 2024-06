La situación en el Cementerio municipal de General Rodríguez alcanzó un punto crítico, con múltiples reclamos por parte de los vecinos debido al mal estado del predio y la ausencia de autoridades responsables. Uno de los testimonios más angustiantes fue el de Natalia Escobar, quien relató cómo, hace más de dos meses, tuvo que presenciar cómo sus hermanos cavaban el pozo para enterrar a su padre.

"Nuestra bronca fue llegar ese día que llovía torrencialmente al Cementerio, después de esperar tantos días para enterrarlo, y que mis hermanos tengan que hacer el pozo, porque el personal que había eran tres hombres, con un olor a alcohol tremendo, y cuando lo fuimos a enterrar no cabía en el pozo. Yo supongo que una persona que trabaja en el Cementerio tiene que saber las medidas de un cajón", contó.

Sobre el estado de los empleados presentes, la mujer ahondó: “en primer lugar agarraron el cajón para meterlo y no entraba, lo zamarreaban a mi viejo para todos lados, cosa de que el cajón entre donde no iba a entrar, y mi hermano mayor agarró la pala él mismo para empezar a enterrar a nuestro propio viejo. Un horror”. "Ellos no atinaron a hacer nada", dijo en relación a los trabajadores del lugar.

Por otro lado, en diálogo con el medio local La Posta de General Rodríguez, Mariana Bonino compartió su desesperación al descubrir que las placas conmemorativas y otras decoraciones en la tumba de su padre habían sido arrancadas y suplantadas. A pesar de su intento por contactar a los responsables del lugar, no encontró a nadie disponible para dar explicaciones o asistencia.

El abandono del cementerio es un tema constante de discusión en las redes sociales, donde los vecinos de General Rodríguez expresan su indignación y preocupación por la falta de mantenimiento y seguridad en un lugar tan crucial para la comunidad. Las denuncias de robos, áreas vandalizadas y la ausencia de personal durante los últimos dos fines de semana largos exacerbaron la situación.

En respuesta a las críticas, Guadalupe Udaeta, directora del cementerio, admitió las deficiencias pero atribuyó algunos problemas a errores administrativos y la falta de personal suficiente para gestionar adecuadamente el recinto. Sin embargo, las explicaciones no calmaron las preocupaciones de los ciudadanos, quienes exigen acciones inmediatas para garantizar la seguridad y el respeto hacia los difuntos.