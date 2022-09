Mala praxis, falta de protocolos y de historia clínica, falta de atención y de profesionales médicos son algunos de los puntos en los que coinciden los familiares de víctimas que se aglutinaron en la puerta del Sanatorio de Burzaco para hacerse oír.

En diálogo con LaNoticia1.com Daniel, uno de los familiares de víctimas, contó su historia. En su caso, lo que comenzó como un principio de ACV en su padre en el 2020 concluyó en su fallecimiento y a casi dos años aún no recibió la historia clínica y tiene más dudas que certezas.

"En mi caso todo sucedió durante la pandemia, hay casos anteriores cercanos y recientes", expresó Daniel cuyo padre era afiliado del PAMI y, por lo tanto, el sanatorio de Burzaco si clínica de cabecera donde se hacía sus estudios de rutina.

El 14 de octubre de 2020 Carlos Alberto González, padre de Daniel, se despertó a la mañana sin sentirse bien. "Yo directamente decido llevarlo en mi vehículo al sanatorio (...), con un ACV en proceso".

Una vez allí, le realizaron una tomografía y placa de tórax. "No nos dan mayores explicaciones más que estaba en inico de ACV, pero que teníamos que esperar y no podían enviarlo a una terapia intensiva porque no tenían el espacio, yo había salido a comprar una máscara porque a él le costaba quedarse con el barbijo y cuando vinimos estaba atado porque decían que podía caerse si se movía, eso no nos gustó, estaba sujetado de las muñecas y posteriormente le dieron algún tipo de sustancia para dormirlo".

Desde ese episodio y hasta su último día, Carlos no volvió a recuperar la conciencia.

Al día siguiente a Daniel le informaron que habían pedido la interconsulta con neurocirugía, pero nadie se acercaba. "Voy al consultorio donde estaban los neurocirujanos, ahí tuve un incidente porque pedí si alguno se podía acercar, me responden de mala manera, con maltratos porque supuestamente nadie les había avisado, pero yo sabía por guardia que tenían la solicitud".

Fue entonces que se abrió otro capítulo en la historia cuando comenzaron a sospechar que el hombre podía estar cursando un cuadro de Coronavirus.

"Durante las últimas horas de esa tarde noche, sube a sala común, a esa hora yo ya me había retirado, el viernes a la mañana voy nuevamente, y me quedo con él y lo primero que me dice bastante preocupado el acompañante de la habitación es que él no había despertado en ningún momento, se lo preguntó a la enfermera y me dicen “me parece que lo vi despierto esta mañana”, relató Daniel.

"Yo veía que las enfermeras no tenían ni idea de qué tipo de asistencia tenían que darle. Venían, le dejaban una taza de té o comprimidos cuando no tenía conciencia para tomar nada por sí mismo y uno no podía encontrarse con un médico porque la única visita era alrededor de 50 minutos a las 13, una vez por dia a hacer una recorrida de piso a gran velocidad, tomando fiebre, fijarse oxigenación y hacer un visto, y quedaba el paciente las suyas", denunció.

"Notaba como se iba deshidratando, no recibía alimentación, no tenía suero colocado la mayoría de las horas, trataba de buscar un médico y no tenía a quien recurrir, nadie me daba una respuesta, no había un protocolo, nada fluía con nada. Además iba perdiendo la capacidad de oxigenación", continuó en su relato.

Las horas corrían y Carlos presentaba febrículas y fiebre.

A tres días de haber comenzado todo, y aun sin que el hombre hubiese despertado, llegó una doctora. "Nota que realmente había fiebre y era mala oxigenación, pasa a internación con oxigenación y aislamiento, solo les preocupó el proceso de covid".

"En ese momento yo me quedo hasta último momento porque uno intuye una eventual despedida porque uno podía ir viendo en el rostro que se iba perdiendo la vida, y me quedo hasta el último segundo, acompaño a los médicos a cambiarlo de camilla, que era pequeña para un hombre adulto, me pareció sumamente precario, todo era una precarización de la atención médica, una cadena insólita", apuntó.

Daniel no pudo volver a tener contacto con su padre y alrededor de las 17 horas del domingo recibió comunicación de parte del sanatorio en la que lo notificaban de "un paro cardiaco o fallo multiorgánico y deceso".

"Cuando me acerco al lugar vuelve a ocurrir lo mismo, con personal de seguridad porque están acostumbrados a cómo puede llegar a reaccionar el familiar", continuó.

A Carlos lo habían hisopado un sábado y a su familia la informaron el martes de que el resultado era positivo. El problema fue que, mientras tanto, Carlos había recibido visitas y hasta había compartido sala con otros pacientes. "Nos habían expuesto tanto a mi mujer como a mi al contacto directo en una habitación común, había otro paciente en proceso post operatorio, lo pusieron en habitación común, sin ningún protocolo con todo tipo de riesgo", se quejó Daniel cuya mujer hasta el día de hoy sigue padeciendo las consecuencias del Covid.

"Otro detalle no menor es que es habitual negarse a entregar historia clínica en tiempo y forma o negarse a entregarla directamente. Me entregaron a los dos meses, pero no fue el historial clínico completo, sino apenas una epicrisis con algún que otro estudio, que lo que noté es que intentan simular o presentar una situación de una atención que sobre la realidad tenía muy poco que ver con un desempeño idóneo. Ayer volví a tener otro reclamo sobre el historial completo y hoy voy a entrevistarme con la directora a ver si hoy van a atenderme y se me va a entregar la historia clínica completa", cerró Daniel.

Su historia no es la única y es por eso que tanto él como otros familiares decidieron unirse en el reclamo, para pedir Justicia, la intervención de PAMI y que no vuelvan a ocurrir más muertes ni casos de mala praxis.