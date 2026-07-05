Momentos violencia se vivieron al finalizar un partido de fútbol juvenil entre el Club Bella Vista de Bahía Blanca y Rosario Puerto Belgrano (Coronel Rosales), en la localidad de Punta Alta. Jugadores menores de edad y sus familias denunciaron haber sido atacados por padres e integrantes de la parcialidad local, en un hecho que ya es investigado por la Justicia.

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Según la denuncia presentada por el Club Bella Vista, una mujer identificada como la madre de uno de los futbolistas del equipo rival habría golpeado de un puño a un jugador, quien cayó al suelo y continuó siendo agredido. La investigación policial también apunta a la presunta participación de un integrante de la barra de Rosario Puerto Belgrano, de unos 30 años.

A raíz de los incidentes, varios jugadores y familiares fueron trasladados al Hospital Eva Perón para recibir atención médica. De acuerdo con la información publicada por La Brújula 24, uno de los adolescentes sufrió un profundo corte en el rostro y debió recibir varios puntos de sutura, mientras que otro permanecía bajo evaluación por lesiones en un dedo de la mano.

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En un comunicado oficial, el Club Bella Vista expresó "su más enérgico repudio y su profunda preocupación" por los hechos ocurridos tras el encuentro de la categoría 2009. La institución sostuvo que la jornada debía desarrollarse "con total normalidad", pero que los jugadores y sus familias fueron víctimas de "una brutal agresión por parte de padres e integrantes de la barra de Rosario Puerto Belgrano".

Además, el club remarcó que como consecuencia de los hechos de violencia, varios jugadores y familiares resultaron heridos, y exigió a los responsables las explicaciones correspondientes. También aseguró que hará "todo lo que esté a nuestro alcance para resguardar a nuestros chicos y para que un hecho de esta gravedad no vuelva a repetirse".

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"Estos actos no pueden pasar desapercibidos. Son sumamente preocupantes y repudiables, que atentan contra los valores del deporte y las normas de convivencia que promueve la liga", señalaron desde la institución.

El comunicado concluye con una frase que resume la postura del club frente a lo sucedido: "Con los chicos no".

De acuerdo con el parte policial, la agresión comenzó una vez finalizado el encuentro y la intervención de las fuerzas de seguridad evitó que el episodio tuviera consecuencias aún más graves. La identificación de los presuntos involucrados fue posible gracias a testimonios de testigos y registros fílmicos aportados durante la investigación.

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Por disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley del Deporte, mientras la investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados y las eventuales sanciones.

Por su parte, la Comisión Directiva de Rosario Puerto Belgrano repudió públicamente los hechos y expresó su solidaridad con el Club Bella Vista. En un comunicado, la institución sostuvo que los incidentes "no representan los valores ni los principios" que promueve el club y aseguró que colaborará con la Justicia para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, las autoridades manifestaron que se encuentran a disposición de Bella Vista para contribuir al esclarecimiento del violento episodio.