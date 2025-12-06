El sujeto denunciado, de 24 años, continúa prófugo y su pareja pide que lo encuentren luego de un brutal ataque a ella, su madre y su hija en San Francisco Solano (Almirante Brown).

Ads

La víctima y su hija de 1 año y 5 meses resultaron heridas con cortes en el rostro por los que recibieron puntos de sutura, siete y dos respectivamente, según relató la víctima a través de redes sociales, K. M. La madre de la joven sufrió una fisura maxilofacial por un golpe en el rostro que la noqueó.

La víctima relató que mientras miraban una película con su hija, su pareja se subió sobre ella sin motivo, comenzando a ahorcarla y golpearla en el rostro. “Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara”, describió.

Ads

En ese momento, su hija de 1 año y 5 meses se acercó y el agresor le rozó la cara con el cuchillo, provocando un corte que requirió siete puntos. Kiara recibió dos puntos en la boca.

Los padres de Kiara llegaron tras escuchar los gritos y lograron separar al agresor. Durante la intervención, su madre recibió un golpe que la dejó noqueada y con una fisura maxilofacial que necesita cirugía. Su padre logró esquivar un ataque y respondió con un golpe, tras lo cual el agresor pidió irse de la casa y se retiró. Inmediatamente, la joven llamó a la policía.

Ads

La familia realizó la denuncia policial inmediatamente tras el ataque y hay una orden de detención vigente.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).