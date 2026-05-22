Crece el malestar en la localidad de Mayor Buratovich tras el cierre del único Centro de Día de la localidad, un espacio destinado a la contención y asistencia de adultos mayores que funcionaba desde hace casi tres décadas.

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Según denunciaron vecinos y trabajadoras del lugar, la clausura fue decidida por la Municipalidad de Villarino por cuestiones económicas y se concretó de manera repentina.

"Una noche pusieron candado y dejaron a los abuelos afuera”, expresó Paula Villaverde, una vecina que se sumó al reclamo y brindó declaraciones al medio Pulso Informativo.

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La mujer explicó que el inmueble había sido donado hace 28 años por una familia con el objetivo exclusivo de funcionar como espacio de contención para adultos mayores.

Villaverde sostuvo además que no hubo respuestas oficiales claras sobre la medida. “Los funcionarios dijeron que nadie estaba al tanto de la decisión que se tomó directamente desde el Municipio de Villarino”, afirmó.

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La vecina cuestionó también el argumento oficial de que los jubilados seguirán teniendo acceso a las actividades en otros espacios municipales. “No es lo mismo porque ahí tenían desayuno, almuerzo, merienda y una vianda; además de clases de gimnasia, yoga, psicopedagoga y duchas”, señaló.

En ese sentido, remarcó que muchos de los adultos mayores concurrían al lugar porque no cuentan con servicios básicos en sus hogares. “Muchos no tienen gas o agua caliente, y otros iban solo por la vianda, pero todo eso no existe más. Algunos abuelos van al Centro Cultural a pedir donaciones para tener un desayuno”, aseguró.

Como compensación, según relató, el Municipio entregó un cheque de 203 mil pesos a cada jubilado afectado por el cierre. Sin embargo, consideró insuficiente la medida. “Con esa plata no pueden hacer mucho, y algunos ni siquiera tienen facilidad para ir al banco”, cuestionó.

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Además, indicó que las trabajadoras del Centro fueron reubicadas, por lo que “no hay un recorte de personal”, y criticó la falta de información sobre el presupuesto que justificó la decisión oficial.

“De un día para el otro pusieron candado. El edificio está controlado por móviles policiales las 24 horas. Somos abuelos y vecinos con banderas golpeando un tamborcito, pero nos tildan de violentos y de usar a los abuelos para hacer política”, lamentó.

Finalmente, Villaverde advirtió que continuarán las protestas para exigir la reapertura del espacio. “No vamos a parar. Las movilizaciones van a seguir, con bocinazos y repartiendo folletos para que les devuelvan sus derechos a los abuelos que fueron totalmente vulnerados”, concluyó.